“After. Amor infinito” (“After Ever Happy” en su idioma original), la cuarta película de la saga protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin, tuvo su estreno mundial en Londres el 10 de agosto de 2022, llegará a los cines de Latinoamérica el 26 de agosto y a Estados Unidos el 7 de septiembre.

La nueva cinta de la saga adolescente, al igual que las anteriores entregas “After” (2019), “After We Collided” (2020) y “After We Fell” (2021), está basada en la exitosa serie de novelas homónimas de Anna Todd que comenzó como un fanfiction acerca de Harry Styles en Wattpad.

Aunque “After. Amor infinito” marca el final del romance de Tessa Young y Hardin Scott, no será el final de la saga, ya que se han confirmado dos nuevas películas, una precuela que se centrará Hardin antes de Tessa y una secuela que seguirá a Emery y Auden, los hijos de los protagonistas.

Entonces, ¿cuántos libros en total conforman la saga “After” y cómo leerlos en orden? ¿Las dos próximas películas también se basarán en las novelas de Anna Todd?

La historia de amor de Tessa y Hardin comenzó en “After: aquí empieza todo” (Foto: Diamonds Films)

¿CUÁNTOS LIBROS TIENE LA SAGA “AFTER”?

La saga escrita por Anna Todd está compuesta de cinco volúmenes. El último presenta la historia desde el punto de vista de Hardin.

After: Aquí empieza todo (After) (2014)

After: En mil pedazos (After We Collided) (2015)

After: Almas perdidas (After We Fell) (2016)

After: Amor infinito (After Ever Happy) (2016)

After: Antes de ella (Before) (2017)

El último libro de la saga "After" tiene como narrador a Hardin Scott (Foto: Diamonds Films)

¿CÓMO LEER EN ORDEN LA SAGA “AFTER”?

1. After: Aquí empieza todo

De acuerdo con la descripción de Planeta Libros, en la primera entrega de la exitosa serie de novelas de Todd, “Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin, el chico malo por excelencia, con tatuajes y de mala vida. La inocencia, el despertar a la vida, el descubrimiento del sexo… un amor infinito, dos polos opuestos hechos el uno para el otro”.

2. After: En mil pedazos

En el segundo libro de “After”, “Tessa se acaba de despertar de un sueño. Es cons­ciente de que era demasiado bonito para ser cierto… ¿Es posible volver a sonreír cuando todo acaba? Ella y Hardin parecían hechos el uno para el otro, como dos almas gemelas, pero él lo ha roto todo en mil pedazos. Después de lo que ha hecho, Hardin deberá luchar como nunca para recuperarla. ¿Se puede perdonar todo?”

3. After: Almas perdidas

“Justo cuando Tessa toma la decisión más importante de su vida, todo cambia. Los secretos que salen a la luz sobre su familia, y también sobre la de Hardin, ponen en duda su relación y su futuro juntos. La vida de Tessa empieza a desmontarse, nada es como ella creía que sería. El amor bastaba para mantenerlos unidos, pero ahora ya no está claro lo que dictan sus corazones…” reza la sinopsis de la tercera novela.

4. After: Amor infinito

Finalmente, “cuando la verdad sobre las familias de Tessa y Hardin sale a la luz descubren que en el fondo no son tan distintos… Tessa ya no es la chica buena y dulce que llegó a la universidad, y él no es el chico cruel del que se enamoró. Tessa pronto se da cuenta de que ella es la única que entiende a Hardin. Pero el secreto que esconde es tan grande que él se aleja cada vez más de todo y de todos”.

5. After: Antes de ella

“Before” explora la historia del amor de Tessa Young y Hardin Scott desde otro punto de vista, es decir, los lectores pueden revivir el romance adolescente desde la perspectiva de Hardin y otros protagonistas de la serie.