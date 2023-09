Josephine Langford es la actriz que da vida a Tessa Young, el personaje principal de la saga cinematográfica “After” y de las novelas de Anna Todd, junto a Hero Finnes-Tiffin, quien da vida a Hardin Scott. La intérprete ha sido la protagonista de las cuatro películas anteriores, pero en la última, titulada “After Everything”, casi ni aparece en la historia, lo que ha causado el malestar de los seguidores de esta historia de amor.

El estreno de la cinta fue la confirmación de la decepción que significó el tráiler de la quinta cinta, en la que los fans detectaron que Tessa estaba relegada a un papel más que secundario y que, incluso, se habían utilizado escenas de las anteriores entregas.

La película se centra, sobre todo, en Hardin, quien lucha con sus demonios y con un bloqueo creativo como escritor. Hace un viaje para sanar y después volver a retomar su relación con Tessa, quien brilla por su ausencia.

¿POR QUÉ JOSEPHINE LANGFORD APARECE MUY POCO EN “AFTER EVERYTHING”?

Josephine Langford tiene muy poca presencia en la película “After Everything” y los fanáticos de la saga cinematográfica criticaron este detalle que ya habían avizorado en el tráiler. Para la gran mayoría, la cinta debió acabar en la cuarta entrega, “After We Fell”, lanzada en 2022, pero los responsables del filme decidieron darle una nueva historia a Tessa Young y Hardin Scott, los personajes de Langford y Hero Finnes-Tiffin, respectivamente.

Así es cómo Langford casi no aparece en la cinta y solo en un momento muy breve. La ficción se enfocó en la lucha de Hardin con sus demonios antes de volver a los brazos de Tessa. En realidad, la saga de libros de “After” solo tiene cuatro novelas y una precuela.

La cuarta novela de Anna Todd culmina con el final feliz de la pareja, pero en la película los protagonistas se separan. Esto ha sido muy criticado por los seguidores de los héroes de estos libros, ya que no se respetó la historia original y se la extendió innecesariamente.

No se sabe exactamente por qué Josephine Langford casi no aparece en la cinta. La actriz no se ha pronunciado en ninguna entrevista (no tiene redes sociales). Algunos de sus seguidores creen que solo tenía contrato para las cuatro películas y no habría querido formar parte de la quinta.

Langford, en la promoción de “After We Fell”, explicó en qué escenario volvería a interpretar a Tessa, una respuesta que resuena fuerte tras el estreno de “After Everything”. Esto fue lo que dijo a Style Caster:

“Me gustaría volver si fuera importante y tuviera sentido. No soy partidaria de quedarme más tiempo de lo esperado. A veces se puede arruinar algo bueno si estás creando algo y es canon, y no tiene una razón. Estaría muy, muy, muy feliz de volver en las circunstancias adecuadas y si tuviera sentido”, manifestó la intérprete a dicho medio.

¿CÓMO VER “AFTER EVERYTHING”?

La película “After Everything”, la quinta y última de la saga basada en las novelas de Anna Todd, está disponible en los cines de Estados Unidos y a nivel internacional a partir del viernes 14 de setiembre. Todavía no se sabe la fecha oficial de su aparición en una plataforma de streaming como Amazon Prime Video.

