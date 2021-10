La miniserie de televisión que está causando sensación en los fanáticos de Marvel no es otra que “WandaVision”, el programa creado por Jac Schaeffer para Disney+ que logró obtener 23 nominaciones en los pasados premios Emmy. El equipo detrás del proyecto protagonizado por por Elizabeth Olsen y Paul Bettany se encuentra desarrollando el spin-off de la historia de Agatha Harkness, el cual es muy esperado por los fanáticos.

Según detallan los informes, Marvel Studios está elaborando una comedia oscura que girará en torno a Agatha. Como se recuerda, la bruja que sobrevivió a los juicios de Salem apareció por primera vez en la miniserie como Agnes, una infiltrada que vivía cerca de Wanda y Vision. Al final se reveló su verdadera identidad y Wanda atrapó a Agatha en Westview, bajo la apariencia de Agnes.

La serie emitió su primer episodio el 15 de enero de 2021 (Foto: System)

EL SPIN-OFF DE “WANDAVISION”

De acuerdo a la información compartida por Variety, el nuevo proyecto tendrá como protagonista a Agatha, figura interpretada por la grandiosa Kathryn Hahn. La actriz volverá a encarnar a la bruja en la serie que será escrita y producida por la mente detrás de “WandaVision”, Jac Schaeffer. Este trabajo significa el segundo proyecto reconocido en el que trabajará la actriz de 48 años.

Kathryn Hahn como Agatha Harkness en "WandaVision" (Foto: Disney Plus)

¿QUE OPINA KATHRYN HAHN SOBRE AGATHA HARKNESS EN “WANDAVISION”?

Kathryn Hahn señala estar encantada de poder interpretar a la villana de “WandaVision” Agatha Harkness, pero dice que nunca vio venir el papel. “Nunca hubiera pensado en un millón de años que esta parte estaba en mis cartas. Y hay mucho más que la mía allí”, dijo Hahn al New York Times sobre el personaje, quien incluso termina obteniendo su propio tema musical.

Hahn quiere más y dice que le encantan las acrobacias y la idea de un gran set. “Quiero. Ahora que lo probé, estoy como, ahh. Realmente, realmente me encanta. Con quien sea que se suponga que interprete a continuación, sea o no la protagonista, no sé si se supone que lo sea o no. Pero no puedo esperar para conocerla”, declaró.

Agatha Harkness se infiltró en el vecindario como Agnes para estar cerca de Wanda y Vision (Foto: Disney +)

¿QUIÉN ES KATHRYN HAHN?

Hahn es una artista estadounidense que nació el 23 de junio de 1973. Se formó en Northwestern University, obteniendo una licenciatura en teatro, y asistió a la escuela de Drama de la Universidad de Yale. Además de su trabajo en “WandaVision”, Kathryn participó en otros programas como “Mrs. Fletcher”, “Transparent”, “I Love Dick”, “Parks and Recreation”, “Happyish”, “Girls”, “Free Agents” y “Crossing Jordan”.