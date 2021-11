Es oficial. Disney Plus confirmó la realización de “Agatha: House of Harkness”, el spin-off de “WandaVision” que protagonizará Kathryn Hahn en el papel de Agatha Harkness, la bruja que se convirtió en el centro de atención del programa de Marvel Studios durante varios pasajes.

Jac Schaeffer, la escritora principal de “WandaVision”, se encargará del guion y de la producción ejecutiva del programa, cuyo argumento y fecha de estreno aún son desconocidos.

En octubre pasado, Variety reportó que Marvel Studios estaba desarrollando un proyecto centrado en Agatha, aunque la noticia recién se oficializó en noviembre en el marco del Disney+ Day.

El mismo día, Marvel Studios anunció la realización de “Echo”, un spin-off de “Hawkeye”. Asimismo, compartió las primeras imágenes de “Moon Knight”, “She-Hulk” y “Ms. Marvel”.

Agnes parecía una vecina metiche más. Sin embargo, siempre fue una poderosa bruja, aunque no tan fuerte como Wanda (Foto: WandaVision / Marvel Studios)

¿QUIÉN ES AGATHA HARKNESS?

Agatha es una bruja nacida en el siglo XVII, introducida en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en “WandaVision” como Agnes, la vecina entrometida de Wanda y Vision en Westview.

Conforme avanza la serie, Agnes revela su verdadera identidad, al tiempo que intenta absorber la magia de Wanda. Sin embargo, la integrante de los Avengers la derrota y encierra dentro de la ilusión de una vida modesta en un pueblo.

Por su trabajo como Agatha, Kathryn Hahn fue nominada al Emmy como mejor actriz de reparto en una serie o película limitada, al igual que el tema “Agatha All Along”, que la bruja canta cuando se muestra como quien realmente es.

Agatha también cae en el encanto de Wanda cuando se apodera de Westview (Foto: WandaVision / Marvel Studios)

¿QUÉ PASARÁ EN “AGATHA: HOUSE OF HARKNESS”?

Si bien todavía no hay detalles oficiales sobre la trama, lo más seguro es que se aborde parte del pasado de Agatha, después de que se levanta contra su propio aquelarre y se convierte en la más poderosa de las brujas de Salem.

Con suerte, la serie también liberará a Agatha del hechizo de Wanda y le abrirá las puertas de las principales apuestas del MCU, ahora que este universo se ha expandido a límites que parecían imposibles.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA AGATHA: HOUSE OF HARKNESS?

Disney Plus aún no ha anunciado la fecha de estreno de “Agatha: House of Harkness”. De hecho, la serie se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.