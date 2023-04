“Ahsoka” ha sido una de las series más esperadas de la franquicia desde que se anunció en el 2020. Durante el Star Wars Celebration 2023, que se realizó el viernes 7 de abril, se lanzó el primer tráiler y confirmó muchas de las teorías sobre los personajes que aparecerán. Aquí te contamos todo sobre el reparto del programa de Disney Plus.

El personaje de Ahsoka Tano proviene desde la serie animada “Star Wars: Clone Wars” que se empezó a emitir en el 2008. Desde entonces, se ha convertido en uno de los favoritos de las Guerras de las Galaxias.

Tanto ella como muchos personajes que aparecerán en la nueva serie, tienen una amplia historia en títulos animados como “Star Wars: Rebels”. Por ello, si tan solo has visto los live-action o quieres un repaso antes de ver la serie en agosto de 2023, aquí te lo explicamos.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Ahsoka”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AHSOKA”

1. Rosario Dawson como Ahsoka Tano

Rosario Dawson asumió el rol de Ahsoka Tano desde que la eligieron para hacer una aparición en “The Mandalorian”, pues anteriormente, el personaje solo había estado en producciones animadas de “Star Wars”.

Ahsoka era la padawan de Anakin Skywalker durante la Guerra de los Clones, entre el “Episodio II” y el final del “Episodio III”. Sin embargo, ella había renunciado a la orden Jedi cuando le tendieron una trampa y se dio cuenta que había sido corrompida. Logró sobrevivir a las Orden 66, pero fingió su muerte para no ser perseguida. Durante la época Imperial, se mantuvo escondida y participando de la rebelión con el nombre Fulcrum. En la serie que la tiene como protagonista, seguirá en su búsqueda de Ezra Bridger y el Gran Almirante Thrawn.

Anteriormente, Dawson ha trabajado en diversos títulos como “Death Proof”, “Seven Pounds”, “Claire Temple”, entre otros.

2. Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren

El personaje de Sabine Wren apareció por primera vez en “Star Wars: Rebels”, la serie animada que se ubica en la época del control Imperial. La joven de cabello colorido era una mandaloriana que había decidido seguir su propio camino y formaba parte de la tripulación de los rebeldes llamados Espectros. Ella era especialista en graffitis y explosivos. Ahora, ayudará a Ahsoka en su búsqueda de Ezra, un excompañero y amigo suyo.

Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) es conocida por su cabello colorido (Foto: Lucasfilm)

Natasha Liu Bordizzo es una actriz australiana de 28 años que ha trabajado en otros proyectos como “The Society” y “Day Shift”.

3. Lars Mikkelsen como Gran Almirante Thrawn

El Gran Almirante Thrawn fue uno de los principales villanos de “Star Wars: Rebels”, debido a su gran inteligencia y habilidad para estar un paso más adelante que los rebeldes. Al final de la serie animada, desapareció cuando los Purrgils lo trasladaron a un sitio desconocido de la galaxia gracias a sus habilidad de viaje a través del hiperespacio. El tráiler de “Ahsoka” confirmó que el personaje estará de regreso como el Heredero del Imperio, tal como se escribió en las novelas “Leyendas”.

El tráiler de "Ahsoka" mostró al Gran Almirante Thrawn solo de espaldas (Foto: Lucasfilm)

Lars Mikkelsen hizo la voz del Chiss (la especie de Thrawn) en la serie animada y ahora regresa para interpretarlo en el live-action, pese a haberlo negado durante meses. El actor danés también es conocido por sus roles en “The Killing”, “Sherlock” y “House of Cards”.

4. Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla

Hera Syndulla es la capitana de la nave de los Espectros y es una de las pilotos más habilidosas de los rebeldes. En la serie “Star Wars: Rebels”, fue la pareja del difunto Jedi Kanan Jarrus/Caleb Dume, con quien tuvo un hijo llamado Jacen Syndulla. Durante la época de la Nueva República, donde se sitúa “Ahsoka”, ella es uno de los generales de alto mando.

Mary Elizabeth Winstead dará vida a la querida Twi’lek. La actriz es conocida por haber interpretado a Ramona Flowers en “Scott Pilgrim vs. the World” y a la villana en “Sky High”. Sin embargo, algo que no podemos dejar de mencionar como fanáticos de “Star Wars” es que está casada con Ewan McGregor, nada más y nada menos que el mismísimo Obi-Wan Kenobi.

Mary Elizabeth Winstead como la Twi'lek, Hera Syndulla en "Ahsoka" (Foto: Lucasfilm)

5. Eman Esfandi como Ezra Bridger

Ezra Bridger es otro de los miembros de los Espectros que protagonizaron “Star Wars: Rebels”. El joven originario de Lothal era usuario de la Fuerza y fue entrenado por Kanan Jarrus para saber controlarla, así como luchar con un sable de luz. Ezra desapareció luego de la batalla para liberar a su planeta del control del Imperio. Al saber que el Gran Almirante Thrawn era demasiado poderosos para derrotarlo, pidió la ayuda de los Purrgils, quienes transportaron su flota a un lugar alejado en la galaxia, pero también se llevaron al chico consigo. Años después, no conocen su paradero, por lo que “Ahsoka” iniciará con su búsqueda.

Eman Esfandi es un actor estadounidense con padres ecuatorianos e iraníes. Anteriormente, ha trabajado en títulos como “The Inspection”, “El método Williams” y “Red 11″.

Otros personajes y actores de “Ahsoka”