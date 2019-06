"El Valor de la Verdad": Aida Martínez respondió 20 preguntas en el sillón rojo de Beto Ortiz

El valor de la verdad de Aida Martínez | Aida Martínez se sentó en el sillón rojo del temido programa “El Valor de la verdad” conducido por Beto Ortiz en Latina. La modelo fue la nueva invitada del programa y contó los detalles de la relación que tuvo con George Forsyth. Además, recordó algunas situaciones que vivió con el "loco" Vargas, Jefferson Farfán y algunos otros personajes de la farándula nacional.

La modelo contó en el programa "El valor de la verdad" que conoció al ex futbolista George Forsyth en Arequipa. Aida Martínez indicó que tiempo después viajó a Lima y se quedó a vivir un tiempo en una casa de la familia del actual alcalde de La Victoria.

Aída Martínez también contó que conoció a Juan Manuel Vargas y lo abofeteo porque "quería insinuarse". "Se molestó conmigo y me dijo una cosa fea", afirmó.



Estas son todas las preguntas que respondió Aida Martínez

1. ¿Le metió George Forsyth un puñete a la cama porque no quería tener intimidad con él?

Sí. (La respuesta es verdad)

2. ¿Le dijiste a George Forsyth que eras mayor de edad cuando tenías 17 años?

Sí. (La respuesta es verdad)



3. ¿Tomaba George Forsyth un vaso de whisky todas las veces que estuviste con él?

Sí. (La respuesta es verdad)

4. ¿Estuviste ilusionada con George Forsyth?

Sí. (La respuesta es verdad)



5. ¿Te dolió que George Forsyth te negará?

Sí. (La respuesta es verdad)



6. ¿Te metió George Forsyth un “palmazo” en el trasero?

Sí. (La respuesta es verdad)



7. ¿Intentó besarte el “loco” Vargas?

Sí. (La respuesta es verdad)



8. ¿Le metiste una cachetada a “loco” Vargas?

Sí. (La respuesta es verdad)



9. ¿Te pidió Jefferson Farfán que no publiques una foto con él porque se estaba separando?

Sí. (La respuesta es verdad)



10. ¿Te molestó que Farfán diga que no te conocía?

Sí. (La respuesta es verdad)



11. ¿Te atrasó Paula Manzanal con un futbolista famoso?

Sí. (La respuesta es verdad)



12. ¿Te insultó Flavia Laos?

Sí. (La respuesta es verdad)



13. ¿Te amenazaron de muerte las seguidoras de Flavia Laos?

Sí. (La respuesta es verdad)



14. ¿Te botó el “Zorro Zupe” de una discoteca?

Sí. (La respuesta es verdad)



15. ¿Cacheteaste a un hombre que te ofreció dinero a cambio de sexo?

Sí. (La respuesta es verdad)



16. ¿Te has besado con Mario Hart?

Sí. (La respuesta es verdad)



17. ¿Te afanó Diego Chavarry?

Sí. (La respuesta es verdad)



18. ¿Consideras borracha a Shirley Arica?

Sí. (La respuesta es verdad)



19. ¿ Tuviste intimidad con George Forsyth?

Tocan botón rojo y cambian de pregunta



¿Te escribió ala ex pareja de Jennifer López?

Sí. (La respuesta es verdad)



20. ¿Abortaste alguna vez?

Sí. (La respuesta es verdad)

Aida Martínez se retiró en la pregunta 20 y se llevó a casa 25 mil soles.