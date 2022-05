Los conciertos de la cantante Karol G realizados en Bogotá han sido todo un éxito, pues distintos personajes de la farándula y la política colombiana han asistido para disfrutar los mejores temas de la cantante de música urbana. Entre los asistentes ha destacado la presencia de la influencer Aida Victoria Merlano, quién se ha robado la mirada de todos.

Con bailes atrevidos, dedicatorias emotivas y unas cuantas groserías, Aida Victoria Merlano disfrutó el concierto de Karol G y dejó registro de su presencia en el show a través de sus historias de Instagram. Tanto la noche de la presentación, como a lo largo del día siguiente, la barranquillera ha mostrado lo que vivió mientras la artista paisa estaba en tarima.

Aida Victoria Merlano manifestó que fue el mejor concierto de toda su vida y en las historias que subió mostró cuánto gozó cada una de las canciones de Karol G y los covers que realizó. Su presencia ha llamado la atención del público por lo que muchos quieren saber más sobre ella y aquí te contamos todos los detalles.

Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras colombianas más populares en las redes sociales (Foto: Aida Victoria Merlano/ Instagram)

¿QUIÉN ES AIDA VICTORIA MERLANO?

Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras colombianas más populares en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram cuenta con 3,2 millones de seguidores y sus publicaciones suelen alcanzar miles de reacciones.

Se hizo conocida por el escándalo que envolvió a su madre, la excongresista Aida Merlano, quien fue elegida como miembro del Congreso de la República de Colombia en calidad de Representante a la Cámara por el partido Conservador para el período legislativo 2014-2018.

Merlano fue condenada por delitos electorales y posesión ilegal de armas, posteriormente fue llevada a prisión de donde logró fugar para lugar volver a ser capturada por las autoridades.

Es por ello que la joven influencer tuvo roces con la política. Pese a ello, parece que sus conocimientos parten de sus investigaciones y ayudas para la localidad de Chocó.

Según reportes de la prensa colombiana, Aida también es una joven que se preparó en la carrera de derecho, aunque posteriormente la abandonó para estudiar psicología porque la anterior “no era lo suyo”, según confesó en una entrevista con Jorge Enrique Abello, actor de “Yo soy Betty, la fea”.

¿A QUÉ SE DEDICA AIDA VICTORIA MERLANO?

Aida Victoria Merlano crea contenido para sus redes sociales, donde suma más de 3 millones de seguidores. Sus post en Instagram, por ejemplo, van desde el modelaje de ropa sugerente y temas de belleza, hasta videos con trasfondo de comedia.

La joven también es conocida por hacer obras sociales para las comunidades vulnerables. Ella ayuda a los más necesitados con el dinero que ha obtenido como influencer.

EL DÍA QUE AIDA VICTORIA MERLANO SE CAMBIÓ DE NOMBRE

En TikTok se ha hecho viral el fragmento de una entrevista que Aida Victoria Merlano tuvo con el actor Jorge Enrique Abello. Durante la conversación, la influencer reveló por qué se cambió el nombre, pues anteriormente era conocida como Caroline.

“Yo me llamaba Caroline, mi nombre de nacimiento”, manifestó Merlano, pero un evento importante en su vida la motivó a tomar la decisión de cambiarlo. Según contó, su madre pensaba en suicidarse y esto la llevó a vivir una profunda depresión que hizo ver la perspectiva de su vida.

“Mi mamá me dijo un día por teléfono: ‘hija, si a ti te da pena que te relacionen conmigo, tú no hables de mí, no digas que me conoces’”, contó Aida Victoria. Incluso, recordó que le dijo que si le preguntaban si ella era su madre, dijera que no.

“Me acuerdo que yo le dije: ‘¿tú a qué clase de culicagada pendeja criaste?, yo no soy eso’. Recuerdo que fui a la Registraduría esa misma tarde a buscar dónde estaba mi registro de nacimiento y me cambié el nombre. Luego le conté a mi mamá “Primero, me siento muy orgullosa de que seas mi mamá. Yo seré Aida Victoria Merlano, Aida la victoriosa. Ese es el significado de mi nombre que tanto amo”, recordó.

