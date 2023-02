Aislinn Derbez reveló que sufrió la pérdida de un bebé poco tiempo después de haber dado a luz a su hija Kailani. La actriz mexicana abrió su corazón en el podcast “La Magia del Caos” y compartió la terrible experiencia que vivió en el 2020 cuando tenía una relación con Mauricio Ochmann.

Según el testimonio de Aislinn Derbez, la ilusión de volver a ser madre estuvo presente desde el principio tras la llegada de Kailani. Sin embargo, el aborto los tomó por sorpresa y significó un duro golpe en su vida.

Aislinn Derbez, quien tuvo como invitada a Mariana Rodríguez en el podcast “La Magia del Caos”, recordó que nunca había hablado abiertamente sobre la pérdida de su bebé porque era un tema muy doloroso para ella. ¿Qué más dijo? Aquí te lo contamos.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son padres de Kailani (Foto: Aislinn Derbez/ Instagram)

EL BEBÉ QUE PERDIÓ AISLINN DERBEZ CUANDO ESTABA CON MAURICIO OCHMANN

Durante su participación en el podcast “La Magia del Caos”, Aislinn Derbez reveló que sufrió la pérdida de un bebé poco después de haber dado a luz a su hija Kailani. La actriz reveló que dicha pérdida le hizo cuestionarse si podría o no volver a ser madre.

“Siento que muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. O sea, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast. Creo que a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres (...)”, comenzó la actriz mexicana.

“Perdemos bebés en la primera etapa del embarazo y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabú son”, explicó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tuvieron una relación entre el 2016 y 2020 (Foto: Aislinn Derbez/ Instagram)

La hija de Eugenio Derbez abrió su corazón y afirmó que la pérdida de su bebé le dolió mucho. De hecho, esta terrible experiencia la hizo cuestionarse sobre su cuerpo y la maternidad.

“Se siente muy feo, duele mucho y como que dices ‘algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá nunca más?’”, agregó.

Aunque no era un embarazo avanzado, Aislinn Derbez sintió que su ilusión de volver a ser madre se disolvió por completo. Incluso, cambió su vida en esos momentos, cuando ella tenía una relación con Mauricio Ochmann.

“A mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, no pasó mucho tiempo después de que la tuve y pasó esta situación y también fue doloroso, fue como que te haces una ilusión por poquitito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como ‘ya, no sucedió’”, reveló.