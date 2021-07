La pareja que formaron Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann los convirtió, en su momento, en una de las más populares del ambiente artístico e incluso participaron del programa familiar “De viaje con los Derbez”. Sin embargo, años después se separaron lo que obligó a la hija de Eugenio a tomar una serie de terapias.

Precisamente, el reality “De viaje con los Derbez”, durante su primera temporada, cautivó al público por las aventuras que vivía la familia en medio de situaciones divertidas, pero además, destacó la participación de Aislinn Derbez quien actuó junto a su pareja Mauricio Ochmann y a su hija, Kailani. Durante la segunda temporada, esto cambió, pues, con la separación de los actores Mauricio tuvo que alejarse.

La separación ha sido un proceso nada fácil para Aislinn Derbez, quien decidió revelar ese lado más íntimo de su vida personal y compartirla con sus seguidores y fanáticos.

¿POR QUÉ AISLINN RECIBIÓ TERAPIA LUEGO DE SU DIVORCIO?

La hija del recordado actor y comediante acudió como invitada al programa podcast “Se regalan dudas” el cual es conducido por Lety Sagahún y Ashley Frangie, donde dio detalles de lo que tuvo que afrontar luego de su separación con Ochmann.

Esto la motivó a llevar terapias por para superar el divorcio con la persona que pensó era el amor de su vida. Si bien reconoció que esto fue un trauma para ella, también destacó que rescató enseñanzas positivas de todo este proceso complejo.

Asimismo, dijo que actualmente lucha para nuevamente volver abrir su corazón a otra persona con quien podría rehacer su vida. Según dijo este fue un golpe muy duro porque pensó que el hogar que había construido con Ochmann y su hija Kailani estaría fortalecido por siempre, pero ello no fue así.

“De repente, otra vez la vida llega y te da unos y te dice: ‘Pues así tampoco es, ahí tampoco es’”, agregó.

Aislinn reconoció que esta mala experiencia la obligó a ir a terapia debido a que no estaba dispuesta a que lo sucedido la perjudicara por el resto de su vida

“Te quedas con unos traumas muy fuertes, como un Grinch del amor dices: ‘Ya no creo en nada, nada me funciona, todo es una mentira’ y es volver a abrirte a esto”, sostuvo.

DISPUESTA A TODO

La actriz reveló que está dispuesta a todo por su familia, pues, pensó que sería capaz de terminar con la “tradición” que existía entre su ascendencia en donde siempre existían separaciones.

“Yo pensé que a mí me tocaba, porque, como mis papás no funcionaron, mi abuela tampoco funcionaba con la pareja, yo dije: ‘Pues voy a ser yo quien rompa ese patrón. Yo voy a ser la salvadora que se va a casar hasta viejita y ahí va a quedar y yo les voy a demostrar que sí se puede’ y no, te tocan siempre en la vida cosas que para nada te esperas”, manifestó.

Precisó que aún no se siente preparada para tener una nueva relación y, sobre todo, presentarla ante el público, debido al temor que tiene de ser criticada y verse perseguida por los medios de comunicación a todos lados.

“Qué feo no poder ser libre y salir a donde yo quiera y que me vean y si me quiero tomar una foto con el hombre con el que estoy saliendo, es como muy duro esa parte de la fama”, sentenció.

