Para nadie es un secreto que Aislinn Derbez es una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana, además de ser muy popular en redes sociales gracias a sus más de 12 millones de seguidores, con los que comparte sus proyectos y mejores momentos.

Entre las actividades de la celeb de México se encuentra su participación en “De viaje con los Derbez”, el reality de Amazon Prime Video en el que comparte roles con su padre Eugenio, Alessandra Rosaldo y sus hermanos Aitana, Vadhir y José Eduardo.

Pese a esto, la hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel no ha estado libre de críticas de algunos usuarios, por lo que recientemente decidió responder a los comentarios negativos sobre su físico.

La influencer mexicana junto a Kailani, su hija con Mauricio Ochmann (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

LA RESPUESTA DE AISLINN DERBEZ SOBRE SU NARIZ

A diferencia de muchas figuras, la exesposa de Mauricio Ochmann ha decidido no pasar por el quirófano para modificar algún aspecto de su físico, principalmente el tamaño de su nariz.

El pasado 22 de abril, Aislinn fue parte de la alfombra roja de los Premios Platino 2023 en Madrid, donde se lució con un traje exclusivo compuesto por un vestido largo con aplicaciones brillantes y una capa rosada.

Por otro lado, en sus redes sociales, la influencer y actriz de 36 años no dudó en presumir su experiencia, lo cual causó la reacción de sus millones de seguidores, que alabaron su presentación, aunque uno de estos se refirió a su nariz.

“Eres increíblemente hermosa (y un) cuerpazo, si te arreglaras un poquito la nariz, ¡uf!”, comentó el usuario, a lo que la mayor de los hijos de Eugenio Derbez no dudó en responder.

“¿Y perder uno de los rasgos que me hacen diferente? Jamás, me gusta demasiado ser así”, respondió de manera tajante.

La actriz mexicana no dudó en responder a un comentario negativo (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

LAS CRÍTICAS CONTRA AISLINN DERBEZ POR SU FÍSICO

No es la primera vez que la actriz recibe comentarios negativos por el aspecto de su nariz, pues ya en 2017 bromeó con esta zona de su cuerpo sin esperar la ola de comentarios que recibiría al respecto.

“No me voy a operar la nariz, ¡no insistan! Todos esos paleros que me dicen, ‘Ay opérate la nariz, te verías mejor’. Les digo: ‘No, fíjense que no me la voy a operar, no insistan’”, señaló en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, Aislinn aprovechó sus redes sociales para reflexionar sobre el físico y cómo los comentarios negativos podrían causar heridas emocionales en algunas personas, sobre todo en redes sociales.

“Cuando entro en las redes en estas fechas, realmente me quedo pensando cómo la perfección que se muestra aquí en estos días es demasiado alejada de la realidad y hace que las expectativas a veces nos rompan el corazón. Recuerda que todo lo que ves aquí no es la realidad”, indicó en su cuenta de Instagram.