¿Qué pasó con Akın Akınözü? El actor turco es recordado por haber tenido un gran papel protagónico en la telenovela “Hercai: amor y venganza” donde trabajó al lado de Ebru Şahin. Con ella tuvo gran química en la ficción, e incluso, muchos pensaban que entre ellos había algo más que amistad. Sin embargo, el artista otomano sorprendió al público al reaparecer después de mucho tiempo muy bien acompañado por su novia Sandra Pestemalciyan.

Akın Akınözü y Ebru Şahin conquistaron al público televidente de varios países con “Hercai”, una telenovela turca que relataba la historia de Reyyan y Miran quienes tuvieron que atravesar por difíciles momentos, pues, los rodeaba el rencor y el odio y terminaron envueltos en un gran romance.

Su gran actuación en esta producción hizo pensar a muchos que entre ellos había algo más que amistad, pero la realidad era otra, pues, el actor ya tenía alguien que ocupaba su corazón y es Sandra Pestemalciyan.

Ebru Şahin y Akın Akınözü fueron la pareja más famosa de la ficción al protagonizar la telenovela "Hercai" (Foto: MIA Yapim)

Akın Akınözü y Sandra Pestemalciyan tienen ocho años de relación sentimental, según los medios turcos, y nuevamente se les vio juntos paseando por las calles. Esto llamó la atención de los miles de fans de la estrella otomana.

El famoso actor no pudo escapar del lente de los paparrazis quienes estuvieron en el preciso momento cuando la pareja disfrutaba de un paseo.

Akın Akınözü es un actor turco que ha participado en varias telenovelas y series (Foto: NGM)

AKIN AKINÖZÜ Y SU NOVIA SANDRA PESTEMALCIYAN

Los fans de Akın Akınözü quedaron sorprendidos al ver al actor junto a su novia Sandra Pestemalciyan, esto debido a que pocas veces han aparecido juntos ante cámaras.

Sin embargo, según informó internethaber ellos fueron captados por el lente de Cihangir. Ese momento fue aprovechado por los periodistas para hacerle preguntas a la famosa pareja.

En ese sentido, se le consultó si han pensando en contraer matrimonio y la respuesta de Akın Akınözü dio algunas pistas de lo que se vendría a futuro.

“Veamos. Lo estamos disfrutando. Estamos haciendo realidad nuestros sueños. Cuando llegue el momento, por supuesto, si servirá a nuestros sueños, por qué no”, señaló el actor.

Akın Akınözü fue captado paseando junto a su novia Sandra Pestemalciyan (Foto: internethaber)

¿QUÉ PROYECTOS TIENE AKIN AKINÖZÜ?

Otra de las preguntas que se le hizo al recordado actor de “Hercai” fue respecto al ámbito laboral y sobre los proyectos a futuro en los que podría participar.

Según internethaber, se le consultó si lo veremos en alguna producción de plataformas digitales o de televisión, pero el actor dijo que por ahora no hay nada concreto.

“No tengo un pensamiento específico, no lo limito. Hay proyectos que vienen y me emocionan. Me gustaría jugar en un buen proyecto de acción”, finalizó.

Akın Akınözü y Sandra Pestemalciyan (Foto: internethaber)

¿QUIÉN ES AKIN AKINOZÜ?

Akin Akınözü nació el 22 de setiembre de 1990 en Ankara (Turquía). Es el único hijo de la actriz Özlem Akınözü y Tamer Akınözü, y es del signo zodiacal Virgo.

La pasión por la actuación es gracias a su familia debido a que su madre es la reconocida actriz Özlem Akinözü, su abuelo materno Sureyya Arin fue uno de los presentadores pioneros de televisión turca en la cadena TRT y su tío abuelo Suha Arin es conocido como el “El padre de los documentales turcos”.

Akin Akınözü confiesa que le gusta el cine y entre sus películas favoritas están “El Rey León”, “Titanic” y “Matrix”. Su carrera como actor inició en el 2014 con apariciones secundarias en diversas series de televisión como “Kösem, la sultana” y “Arkadaşlar İyidir”.

“Aslan Ailem”, de 2017, fue su primer estelar, en el papel de Murat Aslan, aunque su gran oportunidad llegó en 2019, con “Hercai”.