El 12 de noviembre, el público se mostró sorprendido al descubrir que Carmen Muñoz no desempeñaba el puesto de presentadora de los Premios la Radio 2021, después de que su presencia fuera confirmada; así mismo, tampoco estuvo en la emisión del “Al Extremo”, el programa de televisión que solía conducir regularmente.

A pesar de que los espectadores hicieron notar su preocupación por la ausencia de la mexicana, no hubo respuesta por parte de la empresa o la misma conductora, hasta este viernes 19, cuando se hizo público que la pareja de Juan Ángel Esparza decidió renunciar al programa.

Mucho se especula sobre las razones por las que Muñoz tomó esta decisión, aunque ella ha dejado en claro que solo existe un fuerte motivo. Todo parece indicar que la presentadora entregó su renuncia el 15 de este mes. A continuación, conoce todos los detalles.

Carmen Muñoz es pareja de Juan Ángel Esparza, con quien tiene una hija (Foto: Carmen Muñoz / Instagram)

¿POR QUÉ RENUNCIÓ CARMEN MUÑOZ A TV AZTECA?

La misma Muñoz utilizó su cuenta de Twitter para agradecer el cariño del público ante esta situación y dar a conocer que es lo principal para ella en este momento.

“Feliz viernes! Gracias a todos por sus mensajes!! Nada mejor que estar unidos en todo momento. Siempre con el apoyo de @juanangel_mx mi marido, Cosette mi hija y mi familia!! Los quiero!! Les mando besos”, escribió la fémina de 47 años.

Así mismo, publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se muestra junto a su pareja e hija, colocando como leyenda: “La familia es lo más importante”. De esta manera, Carmen estaría comunicando que su decisión de alejarse de las pantallas se debería al querer pasar más tiempo con los suyos.

LO QUE DIJO PATI CHAPOY

En la última emisión de “Ventaneando”, Pati Chapoy confirmó la salida de la conductora de “Al Extremo”, revelando el motivo detrás de su renuncia:

“Pidió hace unos 10 días autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá padeció una caída y su papá está grave de salud. Ella se traslada a Guadalajara”.

Chapoy también explicó que los productores de la televisora hicieron lo posible para hacerla cambiar de opinión, como ofrecerle un contrato que la favoreciera; sin embargo, la decisión de Muñoz estaba tomada y no iba a cambiar de opinión.

OTRAS TEORÍAS DE SU SALIDA

Pese a las insistencias del equipo y las preguntas de sus colegas, Pati Chapoy expresó que la respuesta de Carmen fue que no quería seguir en el programa, sino enfocarse a ser escritora:

“Ella regresó y tomó la información de no firmar ese contrato, y ya no va a trabajar acá. Ella de una forma muy clara dijo que simplemente no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros, dijo que ella en este momento se iba”.

Finalmente, la conductora de “Ventaneando” habló sobre la posibilidad de que la presentadora tuviera otra oferta de trabajo. Los rumores señalan que la propuesta vendría del programa “Hoy”, el cual conduciría a partir del próximo año.