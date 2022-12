La novena temporada de “Al Fondo Hay Sitio” sigue dando de qué hablar en todas las plataformas sociales. Resulta que las últimas transmisiones, los secretos han salido y comenzaron a poner en aprietos a más de uno. Esta vez, nuestro querido mayordomo “Peter” sufrió en carne propia el ser descubierto.

A pesar que intentó llevarse su secreto hacia la tumba, “Peter”, fiel amigo y consejero de “Francesca Maldini”, fue descubierto por “Don Gilberto”, e incluso, se animó a increparlo.

La compra de la casa hecha por parte de "Peter" fue descubierto por "Don Gil" (Foto: América TV)

“DON GILBERTO” LE COMENTÓ A “PETER” QUE YA CONOCÍA SU SECRETO

Mediante el intercambio de casas entre los “Gonzáles” y los “Montalbán”, el patriarca se encontraba revisando unos documentos de “Peter” cuando descubrió que fue él quien compró la casa.

Tras ese momento, el viudo de “Doña Nelly” no tuvo diálogo alguno el mayordomo hasta el día de ayer. “Tú sabes bien quién compró la casa, no te hagas. Tú nos conseguiste esta casita. No sé cómo hiciste, pero nosotros estábamos en la calle, no teníamos a dónde ir, nos botaban de los parques y tú nos conseguiste esta casita”, le dijo “Don Gil” al personaje caracterizado por “Adolfo Chuiman”.

En un principio, “Peter” trató de pasar inadvertido negando todo lo dicho por “Don Gil”. De hecho, manifestó que su amigo ya estaba teniendo daños a su cerebro. No obstante, el personaje dramatizado por Gustavo Bueno solo quiso darle las gracias por tal notable gesto.

“Te estaré eternamente agradecido, amigo mío”, le dijo a “Peter”, quien reiteró su negativa y señaló que estaba exhausto de tal situación.

Sin embargo, el amo de llaves de “Los Maldini” titubeó en irse y le dijo a “Don Gilberto que mantuviera el secreto a salvo. “Por el amor de Dios, Gilberto, nadie debe de enterarse. Sí, yo les conseguí esta casa, pero si Francesca se entera, me bota”, comentó “Peter”.