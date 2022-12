El último capítulo de “Al fondo hay sitio” en este 2022 mantuvo a cientos de miles de familias pegadas al televisor para no perderse algún detalle de la aclamada serie. Y es que, como todos sabemos, el último episodio de cada año es sorprendente, inesperado y da luces sobre lo que sucederá en la siguiente temporada.

En esta ocasión no ha sido la excepción, pues vimos el ansiado beso entre Alessia y Jimmy, el posible mensaje de despedida de Don Gilberto, entre otras escenas que muchos recordaremos y nos tendrá expectantes hasta que América TV emita la siguiente temporada programada para el 2023.

Uno de esos momentos que, sin duda, causaron mayor sorpresa, apuntan a la presencia de Claudia Zapata o Claudia Llanos, la popular “Mirada de Tiburón”, quien supuestamente había muerto a manos de la propia Francesca Maldini, aunque en el mundo de la televisión todo puede pasar.

EL REGRESO DE “MIRADA DE TIBURÓN” A “AL FONDO HAY SITIO”

Al final del último capítulo de la serie, se ve el momento en el que una mujer, a oscuras, tenía las fotos de varios personajes de la serie en su pared, como si se tratara de alguien que está tramando algún plan para dichas personas.

Cuando la cámara se acerca, solo enfoca los ojos de aquella mujer y se trataría de Úrsula Boza, quien interpretó a Claudia durante muchos años en la serie peruana.

La “Mirada de Tiburón”, como le decían a su personaje, estaría de regreso para continuar siendo la villana principal de la serie televisiva y, claro está, su objetivo es Francesca Maldini, como de costumbre.

La escena en la que aparece la "Mirada de Tiburón" en el último capítulo de la temporada 2022 de "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

EL PLAN DE CLAUDIA EN “AL FONDO HAY SITIO”

En la séptima temporada de “Al fondo hay sitio”, Francesca Maldini asesinó a Claudia Zapata de dos disparos en señal de venganza porque ella había matado a Mariano Pendeivis, su exesposo.

Desde ese momento no se le había visto, pues se creía que estaba muerta, aunque ahora todo hace parecer que no será, aunque no sabemos nada a ciencia cierta, pues quizá se trata de algún sueño o alucinación que no se despejará hasta el inicio de la segunda temporada.

En caso sea cierto que el personaje de Úrsula Boza haya vuelto a la serie, es evidente que seguirá con su intención de perjudicar a Francesa Maldini y todos los que la rodean.

La manera en la que esto ocurrirá es un secreto de los guionistas y recién se revelará conforme vayan pasando los episodios de la siguiente temporada, pero lo que conocemos a la perfección es que ahora tiene un aliciente.

Su motivación para la siguiente temporada puede ser que su mamá está presa luego de haber matado a Isabella, la hija de Francesca. en ese momento, se cumplió la siguiente frase: “ojo por ojo, hija por hija”, cobrando venganza y destruyendo a la matriarca de los Maldini.