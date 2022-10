Lucecita Ceballos es una de las últimas incorporaciones de “Al fondo hay sitio”. La colombiana se sumó a la nueva temporada como Dalila, madre de Kimberly y nuevo interés amoroso de Joel Gonzáles. En los pocos capítulos que ya tiene al aire, la modelo, presentadora de televisión y actriz ha comenzado a ganarse el cariño del público. Pero, ¿cómo es que llegó a ser parte del elenco?

La actriz colombiana es muy conocida en Perú. Condujo programas de entretenimiento, estuvo al frente de un programa radial y también fue entrevistadora en un canal digital. Una de sus últimas apariciones en pantalla fue como invitada del programa cómico de Jorge Benavides. Desde entonces, hizo esporádicas presentaciones en shows locales, hasta que finalmente fue convocada para “Al fondo hay sitio”.

Lucecita demostrará su gran talento en la famosa serie de América TV. Fue en el capítulo 81 donde aparece con su personaje Dalila y, aparentemente, se verá envuelta en más de una ocasión con Joel Gonzáles. ¿Qué pasará entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, la intérprete reveló detalles de su incorporación a esta exitosa producción peruana.

Lucecita Ceballos subió un selfie a sus redes sociales (Foto: Lucecita Ceballos / Instagram)

¿CÓMO LLEGÓ LUCECITA A “AL FONDO HAY SITIO”?

Desde que sorprendió a propios y extraños con su ingreso a la producción, Lucecita ha sido consultada por los medios de comunicación sobre esta nueva faceta. Entre esas cosas, fue consultada por su ingreso a la ficción. Al respecto, la colombiana dijo:

“Me escribieron de la producción, me dijeron si me gustaba el personaje, obviamente, me comentaron de qué se trataba, con quién tendría una relación... de qué se trataba el personaje. Yo les dije que sí, y acepté”.

En otro momento, Ceballos confesó que antes de aceptar el trabajo en la serie, les consultó a sus hijos, antes, incluso, que a su esposo, qué les parecía la idea de ser parte de “AFHS”, y se mostraron emocionados y felices. Después que sus hijos aprobaran su nuevo paso profesional, aceptó el trabajo.

¿QUÉ HA DICHO LUCECITA SOBRE SU INGRESO A “AL FONDO HAY SITIO”?

En una reciente entrevista con el diario El Popular, Lucecita contó que se siente muy feliz tras haber ingresado a la serie. Además, reveló que ella tuvo que pasar un casting para ser elegida como el nuevo interés amoroso de Joel Gonzáles.

“Fue una sorpresota. Ya experiencia en actuación la tengo, lógicamente pasé por un casting. Tú sabes que, para cada personaje, por más que seas conocido, pasas un casting... Me siento bastante privilegiada, es un reto lindo que empiezo a asumir con toda la pasión y entrega que me caracteriza”, declaró la colombiana.

Sobre su personaje y su cercanía con Joel, Lucecita Ceballos aseguró que ha tenido buena química con el actor Erick Elera y que no tendría problemas en besarlo si es que el guion así lo marca.