Como bien sabemos, conducir un programa de televisión suelen ser de los empleos mejores pagados en todo Latinoamérica. Si bien ya supimos las millonarias cifras que lograban embolsarse Adamari López o Carmen Villalobos, casi nadie estaba al tanto de los honorarios de Alan Tacher en “Despierta América”. ¿Logras adivinar a cuánto asciende su ganancia por aparecer en el matinal de Univision?

Desde que tenemos uso de razón, la televisión suele ser un ambiente en el que casi todos desean trabajar debido al gran sueldo que ofrece a cada persona o figura pública. Sea como parte del programa, extra o como conductor estelar, la cifra salarial siempre será prometedora.

Tacher es una de las figuras principales de Univision (Foto: Alan Tacher / Instagram)

Si bien ya teníamos registrado el sueldo de otras figuras, resulta que el sueldo del carismático Alan Tacher fue revelado recientemente. ¿Cómo? Pues, según Javier Ceriani, presentador del espacio “Chisme No Like”, el mexicano es uno de los mejores pagados en todo Univisión.

¿CUÁNTO GANA ALAN TACHER POR CONDUCIR “DESPIERTA AMÉRICA”?

La información del sueldo de Tacher surgió luego de los cambios que detalló Javier en el programa de Univisión. Según Ceriani, el presentador de raíces mexicanas es uno de los “consentidos” del canal con un exorbitante honorario de por medio.

“Hay mucho pánico en la cadena Univision por los despidos. Lo único que dijo Televisa es no me toquen a Alan Tacher, no se toca, que cobra $80.000 dólares al mes, es al único que no van a tocar”, sostuvo Ceriani, revelando el millonario monto del conductor.

¿Serán ciertas o no estas cifras? De lo que sí estamos seguros es que el conductor se dio un breve descanso para visitar el programa “Hoy”, de la gigante Televisa. Allí recordó sus primeros días como figura pública y su paso por dicho estudio durante dos años.

El reencuentro entre Tacher y el plató de “Hoy” se tornó muy divertido, en especial, porque los presentadores actuales ayudaron a que Alan se sienta como en casa y logre conectar con el que fue su primer hogar televisivo.

Sea como fuere, nadia duda del talento y el carisma de Alan ante las cámaras de su programa. ¿Crees que esté bien merecido su pago mensual de 80 mil dólares?

DATOS PERSONALES DE ALAN TACHER