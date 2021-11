Antes de cumplir los 20 años de edad, Alba Roversi ya había iniciado su camino a la fama al debutar en la telenovela de 1981 “María Fernanda”. Desde entonces no paró de hacer melodramas hasta hace unos años, que decidió mudarse a Las Vegas junto a su esposo e hijo y comenzar una nueva vida.

Las últimas apariciones en pantalla de la actriz venezolana fueron en las producciones de Telemundo “Corazón valiente” (2012), “Marido en alquiler” (2013) y “Sangre de mi tierra” (2017), esta fue la última ficción en la que participó antes de alejarse de los sets de grabación y trabajar como repartidora de paquetes en la Capital del Entretenimiento Mundial.

Si bien Roversi lleva ya un tiempo con su nueva profesión, fue hasta ahora cuando la actriz decidió hacer pública su nueva realidad, dado que hay muchas personas que se han quedado sin trabajo debido a la pandemia, que a su vez ha originado una tremenda escasez laboral; y quiere ser servirles de inspiración.

Alba Roversi en el avant premiere de la telenovela "Marido en alquiler" de Telemundo (Foto: ALEXANDER TAMARGO/WIREIMAGE)

SU VIDA COMO REPARTIDORA DE PAQUETES EN LAS VEGAS

“Yo cargo mi camioneta muy temprano en la mañana, a las 6:30 de la mañana ya yo estoy en mi trabajo cargando mi camioneta, metiendo direcciones, organizándola toda, son 120-150 paquetes diarios de lunes a sábado”, contó Alba Roversi a Telemundo Las Vegas sobre su nuevo trabajo.

“El trabajo dignifica y no importa realmente dónde estés y cómo estés, pero que seas el que lo hace con el mayor esmero y el mejor cariño. Y que sirva también de alguna manera de inspiración para mucha gente que piensa que nada más puedes hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer toda tu vida”, agregó.

La actriz venezolana está muy orgullosa del trabajo que realiza hoy de la misma forma que sentía cuando actuaba. “Siempre me sentí orgullosa de hacer lo que hacía cuando hacía teatro, hacía televisión, cine, cosa que, por supuesto, no he olvidado y tampoco pretendo olvidarlo porque vienen cosas muy buenas por allí”, reconoció.

“Pero mientras tanto estoy haciendo esto, estoy repartiendo paquetes. Es un trabajo forzado pero muy digno, es un trabajo que hacemos con mucho amor, con mucho esmero y con mucha dedicación”, agregó.

Captura de pantalla de uno de los videos de Alba Roversi que comparte en sus redes sociales (Foto: Alba Roversi/Instagram)

QUIERE INSPIRAR A LAS PERSONAS

A través de sus redes sociales, y luego que recibiera muestras de cariños de sus seguidores, la actriz decidió abrir su corazón y compartir algunas palabras.

“En el caso mío al ser una persona conocida, una persona pública se hace un poco más notorio y por eso a lo mejor hubo tanto revuelo, pero si eso sirve de inspiración para todos aquellos que en algún momento se puedan sentir mal, incómodos o molestos porque están haciendo algo distinto a su profesión, a lo que saben o a lo que quieren hacer que no se sientan mal”, dijo.

“Las cosas siempre vuelven a su cauce, el río siempre vuelve a su cauce. Este tema de la pandemia es una lección para muchos y que entendamos que las cosas no duran para siempre y que volvemos a caer donde nos gusta estar”, finalizó la intérprete de 60 años.