Con muchísima pena, el luchador Alberto del Río confirmó que su exesposa y madre de sus tres hijos, Ángela Velkei, falleció el pasado 30 de abril. Con un sentido comunicado en sus cuentas de redes sociales, el deportista dio a conocer esa triste noticia a todos sus fanáticos y a las personas que habían estado ayudando a su familia en esos difíciles momentos.

Si bien ya no eran una pareja establecida, el mexicano estuvo ayudando y siendo el soporte de su familia pues, con la ahora fallecida, tiene tres hijos, quienes seguramente están totalmente devastados. Es así que el exluchador de la WWE está cumpliendo un rol importante, tal y como se lo prometió a Ángela Velkei.

Sin embargo, estos momentos hacen que regresen aquellos recuerdos de hace algunos años, cuando la pareja terminó su matrimonio en malos términos, con muchas acusaciones de por medio y peleas legales por la tenencia de sus hijos y repartición de bienes que habían adquirido. Es por ello que ahora recordaremos el divorcio de Alberto del Río y Ángela Velkei.

Alberto del Río confirmó que su exesposa, y madre de sus hijos, falleció el pasado 30 de abril (Foto: WWE)

¿POR QUÉ SE SEPARARON ALBERTO DEL RÍO Y ÁNGELA VELKEI?

Alberto del Río y Ángela Velkei se casaron en 2012 y ambos trajeron al mundo a tres niños, pero el amor no duraría para siempre y en 2015 iniciaron los problemas entre los dos, así que su relación se terminó sin que todavía se hayan divorciado.

En ese momento, el entonces luchador de la WWE aseguró que su matrimonio con la madre de sus hijos se había terminado por presuntos maltratos físicos y psicológicos por parte de ella.

Tiempo después, Del Río comenzó una relación sentimental con la también luchadora Paige, con quien incluso se comprometió, aunque finalmente terminaron su polémico noviazgo al año siguiente.

En 2015, Alberto del Río inició un nuevo romance con Paige, quien también era luchadora (Foto: WWE)

Por su parte, Ángela Velkei, en los tribunales, culpó al mexicano del final de su matrimonio por adulterio, teniendo en cuenta que él ya había hecho pública su nueva relación con su compañera de trabajo, estando aún legalmente casado.

En 2016 salió el divorcio y se separaron, pero de todas maneras mantuvieron una relación lo más sana posible porque tenían tres hijos en común, quienes necesitaban que sus padres se lleven de la mejor forma posible.

ALBERTO DEL RÍO CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE SU EXESPOSA

Este lunes 2 de mayo, estando un poco más tranquilo, el luchador Alberto del Río, a través de sus redes sociales, confirmó que su exesposa, Ángela Velkei, falleció luego de un tiempo estando delicada de salud, en el que incluso se pidió ayuda como donadores de sangre y plaquetas.

Según lo que reveló el deportista mexicano, el fallecimiento se dio el sábado 30 de abril y ella luchó hasta donde pudo, pero finalmente el destino no pudo cambiarse y ella pierde la vida.

“Es con dolor en mi corazón y con el alma desgarrada que oficialmente confirmo el inesperado y lamentable fallecimiento de Ángela Velkei, madre de mis tres hijos. Ángela fue un ser humano excepcional y una madre ejemplar para mis tres hijos. Agradezco a todos y todas las personas que fueron a donar sangre y plaquetas, a los medios de comunicación que regaron la voz para que más personas pudieran ir a socorrernos y toda la familia que está presente para mis hijos en este momento tan difícil en sus cortas vidas. Ángela falleció este pasado sábado 30 de abril y luchó con todas sus fuerzas hasta su último segundo en este mundo”, fueron algunas de sus palabras.

LA PROMESA DE ALBERTO DEL RÍO A SU EXESPOSA

En su comunicado, el ‘Patrón’ le hizo una sensible promesa a su exesposa que tiene que ver con el cuidado de sus niños. “Gracias por tanto Ángela. Te extrañamos como no tienes idea. Pero te juro que nuestros hijos van a crecer y ser hombres y mujeres de bien como siempre me lo pediste. Papá estará aquí para ellos. Descansa en paz”, escribió.

Es con dolor en mi corazón y con el alma desgarrada que oficialmente confirmo el inesperado y lamentable fallecimiento de Ángela Velkei, madre de mis tres hijos. Ángela fue un ser humano excepcional y una madre ejemplar para mis tres hijos. Agradezco a todos y todas las personas pic.twitter.com/o7FqB5Oqzp — Alberto El Patron (@PrideOfMexico) May 2, 2022