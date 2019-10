Aclaró desde el inicio que su posición sobre el caso Erick Osores es “a título personal”, es decir, que no involucraba ni a los productores de su programa ni a sus superiores en el canal. Aldo Miyashiro se refirió la noche del jueves sobre la polémica alrededor de Erick Osores.

El conductor de “La banda del Chino” consideró que su colega de “Fútbol en América” cometió un evidente error al referirse de la forma en que lo hizo sobre los directivos de las ligas departamentales del fútbol peruano, sin embargo, esto no significaría que sea una persona racista.

“A mí me parece que Erick Osores se equivoca, y lo hace --irónicamente-- intentando defender a los jefes de las departamentales. Lo que le faltó fue un conector, decir que algunos dirigentes de Lima miran hacia abajo a los directores de las departamentales (...) quería expresar cómo los ven a estos dirigentes”, manifestó.

Miyashiro dijo que el vínculo que lo une a Osores es solo el que se ha dado al coincidir en los pasillos de América Televisión.

“Sé que la gente saldrá a decir que lo defiendo porque es mi amigo (...) cuando nos cruzamos me parece un periodista apasionado que se puede equivocar, un periodista honesto, con opiniones que podemos discrepar, pero no me parece para nada un racista”, añadió.

En la parte final de su pronunciamiento y tras aclarar que nadie en América TV le pidió opinar de esta forma, Aldo Miyashiro lamentó “los patadones en la cara” que Osores ha recibido (metafóricamente) en redes sociales. Por último, valoró que este se haya disculpado casi inmediatamente explotó la polémica.

“Quería decir --ahora que todos le tiran patadones en la cara-- que me parece un gesto poco usual que alguien que se equivoca pida disculpas como él lo ha hecho”, finalizó.