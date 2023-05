Si bien no llegó a superar la semana 6 de “La casa de los famosos 3″, Aleida Núñez ha sabido destacar más allá de su participación en el reality de Telemundo, no solo por su destacada participación en telenovelas, sino también por sus sonados romances.

Y es que la celeb de México se ha definido como una persona a la que le encanta el arte de la seducción física y mental, pero descartando las relaciones fugaces. “Siempre apuesto por una relación formal”, destacó.

Pese a haber estado en una relación tóxica que le hizo vivir un infierno, la recordada actriz de “La fea más bella”, “Corazón Guerrero”, entre otros, llegó al altar con Pablo Glogovsky, un discreto empresario argentino.

La cantante mexicana al lado de Alexander, su hijo con Pablo Glogovsky (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

¿QUIÉN ES PABLO GLOGOVSKY?

Probablemente, la relación más estable de la artista mexicana fue con el empresario argentino Pablo Glogovsky, quien a diferencia de esta, siempre se mantuvo lejos de las cámaras y los reflectores, acompañándola en sus eventos pero dándole siempre el protagonismo a su pareja.

La relación con Aleida Núñez

Sobre la relación que tuvo con el empresario, Aleida indicó que llamó su atención desde el primer momento en que lo conoció y reconoció que al verlo se dispuso a conquistarlo.

“Me invitó un amigo de él a una reunión, entonces cuando llego a esa reunión con otras amigas había también solo puros amigos, pero eran fácil como 15. De los 15 te juro que el único que me atrapó fue él. Con la mirada algo me jaló y cuando lo vi dije ‘él es el padre de mis hijos’. Fue algo que me pasó increíble”, explicó en 2019 en conversación con el programa “El minuto que cambió mi destino”.

Luego de un breve romance, la pareja inició los preparativos para una boda, e incluso cumplió su sueño de casarse en la playa y a orillas del mar.

“En Acapulco, hermoso, nos casamos en tres vidas, tuve tres bodas, civil, iglesia y con un chamán que yo tengo hace unos años”, señaló Aleida, que reconoció que la ceremonia “fue especial, cara, pero valió la pena”.

Del mismo modo, destacó que si bien realizaron una ceremonia religiosa, esta no tuvo validez debido a que se celebró en la playa.

Aleida Nuñez y Pablo Glogovsky se divorciaron en 2017 (Foto: Farándula mundial / Facebook)

Los hijos de Aleida Núñez y Pablo Glogovsky

Menos de un año después de su matrimonio, la mexicana quedó embarazada de su primer hijo, pero, lamentablemente, lo perdería a los tres meses debido a un aborto espontáneo.

Años después, la pareja anunció con felicidad que se encontraban en la dulce espera, convirtiéndose en padres de Alexander, su único hijo y quien nació el 7 de abril de 2013.

Además de su hijo con Aleida, el empresario argentino es padre de otros dos niños: la primera es Iza Nicole, fruto de su relación con Diana PIñán y la tercera es Kiara Riah, que llegó al mundo en 2022 con Mónica, su nueva esposa y con quien se ha establecido en Madrid.

El empresario con su esposa Mónica y con su hija Nicole (Foto: Pablo Glogovsky / Nicole Glogovsky / Instagram)

El divorcio con Aleida Núñez

En conversación con Gustavo Adolfo Infante, la cantante y actriz mexicana indicó que el principal problema que tuvo con su exesposo y que marcó su ruptura fueron problemas en la intimidad, entre otros casos que dinamitaron su matrimonio.

“Sí, sí hubo problemas en la cama”, reconoció Núñez, aunque destacó que esta no fue la causa principal de la separación.

De acuerdo con la intérprete de “La Cosquillita” y " Qué Bello”, la distancia que impuso entre ambos sus proyectos personales enfrió su relación y cuando intentaron revivir el romance, era demasiado tarde.

“Nos empezamos a enfocar mucho en el trabajao, tanto yo en mis proyectos personales como él en los suyos, nos descuidamos como pareja, lo acepto con toda humildad”, señaló la mexicana.

Si bien buscaron terapia de pareja y hasta asesoría con una sexóloga, los problemas no se solucionaron y terminaron por separarse. “Cuando tratamos de recuperar el amor, fuimos con psicóloga, sexóloga, viajamos solos, pero ya no había nada que hacer”, explicó.