“Corazón Guerrero” es una de las apuestas más importantes de TelevisaUnivision para el 2022, consiguiendo buenos números en su estreno y manteniéndose como líder en su zona horaria, colocándose muy cerca de “Mujer de Nadie”, la cual es emitida en horario estelar.

Y es que la producción, una nueva versión de la telenovela argentinas “Valientes”, marca el debut de la ganadora del concurso “Nuestra Belleza Latina 2007″, Alejandra Espinoza, en las telenovelas en el papel protagónico, junto a Marcus Ornellas.

Sin embargo, la inclusión de la joven modelo no estuvo libre de polémicas, pues la carrera de Espinoza se dio en la conducción, siendo su primera vez en la actuación con un papel principal.

"Corazón guerrero" fue la primera experiencia de Alejandra Espinoza como protagonista. (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

EL DÍA QUE ALTAIR JARABO DEFENDIÓ A ALEJANDRA ESPINOZA

Recientemente, Alejandra Espinoza recordó que, mientras se realizaban los promocionales de “Corazón guerrero”, el elenco se presentó el programa radiofónico “Fórmula Espectacular” y un reportero le preguntó por su experiencia en las telenovelas.

“A mí me están haciendo una entrevista en México y entre el afán de meter cizaña y de ser mala leche o hacerme sentir mal, probablemente, el periodista me dice: ‘¿Y qué se siente lo que dice la gente de que no mereces el protagónico o que hay mujeres más preparadas que tú o con más experiencia?’”, indicó.

La modelo señaló que en ese momento se sintió nerviosa por la pregunta tan directa, y fue allí que su compañera Altaír Jarabo, quien en la novela interpreta a la villana, salió en su defensa.

“Altair se metió a la respuesta y me defendió de una manera tan bonita. Ya habíamos trabajado, ya habíamos grabado y empezó a decir que yo era una profesional, cosas tan chulas que a mí me dieron un montón de ganas de llorar porque nadie tiene que hacer eso por ti”, destacó la primera ganadora del “Nuestra Belleza Latina”.

“La verdad se pudo haber quedado callada y eso para mí tuvo muchísimo valor”, resaltó.

Pese a identificarse como una villana, papeles que ha interpretado durante la mayor parte de su carrera, lo cierto es que la actriz exhibió una muestra de compañerismo que sorprendió a Espinoza, quien se ha mostrado agradecida.

“Cuando Altair hizo eso, que paró en seco al periodista y le dijo: ‘No, espérame tantito…’ y ya empezó a hablarle bien de mí, del trabajo, la verdad es que me sorprendió muchísimo”, confesó.

Finalmente, la pareja de Aníbal Marrero aprovechó para enviarle un mensaje a su compañera de elenco: “Cualquier cosa, lo que necesites Altair ahí estamos a la orden, ella ya lo sabe”.