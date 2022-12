La telenovela “Corazón guerrero”, con Alejandra Espinoza como protagonista, fue todo un éxito en México, alcanzando niveles de audiencia que no pasaron desapercibidos, así que su ingreso a la pantalla de Estados Unidos había generado mucha expectativa de parte de todos los involucrados a tal proyecto.

Espinoza, quien le da vida al personaje de Mariluz, no solo tenía ese sentimiento de muchas ansias dentro de sí, sino que también tenía miedo por todo lo que se podía venir una vez que la ficción se haya estrenado en las pantallas de Univision, siendo algo un poco extraño, ya que debería estar emocionada por ver su trabajo triunfando en otros lados.

Si a ti también te parece raro que la actriz haya sentido un poco de temor y quieres saber el porqué, no dudes en continuar con la lectura de esta nota informativa, en la que daremos detalles de lo que sucedió con Alejandra Espinoza, pues ella misma lo ha confesado en una entrevista que concedió no hace mucho tiempo.

¿POR QUÉ ALEJANDRA ESPINOZA TENÍA MIEDO DE QUE “CORAZÓN GUERRERO” SE ESTRENE EN ESTADOS UNIDOS?

En una entrevista que Alejandra Espinoza dio para People en Español antes del estreno de la telenovela en suelo estadounidense, reconoció que sentía algo de temor al respecto y no solo eso, pues también dio a conocer las razones que tuvo para que esa sensación se apoderara de ella.

De acuerdo a sus declaraciones en ese momento, ella tenía miedo porque en Estados Unidos los televidentes la conocen bastante como Alejandra Espinoza, su verdadero nombre, así que sentía que los televidentes no iban a poder diferenciarla de su personaje de Mariluz en la ficción.

“Tengo mucho miedo de que se estrene acá en Estados Unidos porque acá la gente me conoce, la gente no me deslinda de Alejandra Espinoza, se les hace muy difícil verme en pantalla y que no sea yo y lo sé porque leía muchos comentarios porque, aunque ustedes no lo crean, mucha gente acá en Estados Unidos veía la telenovela y me escribían de todas partes”, fueron algunas de sus palabras en ese momento.

Antes de cambiar de tema, la artista enfatizó en que a los televidentes le iba a costar el hecho de separar su personaje con el su identidad real. “Creo que me van a juzgar desde otra perspectiva, no tanto del hecho de que no la conocemos y por qué está ahí, sino que no van a poder separar a Alejandra Espinoza de Mariluz por lo menos en los primeros capítulos”, añadió.

"Corazón guerrero" fue un éxito en México y espera repetir lo mismo en Estados Unidos (Foto: TelevisaUnivision)

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “CORAZÓN GUERRERO” EN ESTADOS UNIDOS?

La telenovela en mención se estrenó el pasado martes 6 de diciembre por las pantallas de Univision a las 3 p. m., hora del Este, por lo que el público de los Estados Unidos ya ha disfrutado de unas cuantas semanas de esta historia, la cual ha traído buenos comentarios y ha sido bien recibida.

¿DE QUÉ TRATA “CORAZÓN GUERRERO”?

“Corazón guerrero” narra la historia de tres hermanos: Jesús, Damián y Samuel, quienes son separados cuando su padre muere y entregados en adopción a distintas familias. Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus ellos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo, quien destruyó a su familia.

ACTORES Y PERSONAJES DE “CORAZÓN GUERRERO”