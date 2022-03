La actriz mexicana Alejandra Espinoza, quien actualmente está grabando “Corazón guerrero”, la nueva telenovela de TelevisaUnivision, se ha sincerado en su podcast “Entre hermanas” y reveló un dato que muy pocos conocen, la cual fue una decisión que ella tomó hace 12 años y que ahora se arrepiente de haberla tomado.

En ese espacio que tiene junto a su hermana Damaris Jiménez habló de una operación estética que se realizó, la cual la hizo feliz en su momento, pero que, luego de todo este tiempo, sintió que lo mejor era no habérsela hecho por una serie de razones, las cuales contó con muchos detalles a lo largo de su discurso.

Del mismo modo dejó un mensaje para todos los jóvenes o personas que piensan que hacerse una operación es algo que los hará felices pues, como ella, puede que con el tiempo se arrepientan, además de que no es algo que deban practicarlo por otras personas o por cómo se vean en redes sociales sino por decisión netamente propia.

Alejandra Espinoza habló sobre una cirugía que se hizo hace 12 años y de la que ahora se arrepiente (Foto: Getty Images)

¿DE QUÉ OPERACIÓN SE ARREPIENTE ALEJANDRA ESPINOZA?

Con total determinación, la actriz que está a unos días de celebrar su cumpleaños número 35 comentó que hace un buen tiempo se redujo el busto por decisión de ella y para sentirse bien, siendo esa una decisión que la hizo muy feliz, pero de la que ahora se arrepiente.

Sin embargo, este arrepentimiento no fue casi de inmediato porque fue algo que sintió desde hace unos pocos meses. en otras palabras, tuvieron que pasar un total de 12 años para darse cuenta que no fue una decisión correcta por más que en aquel tiempo sí estuvo muy conforme con ello.

“En el 2010 me hice una cirugía, yo me hice la reducción de busto. Yo siempre estuve muy contenta, muy contenta, muy contenta hasta hace unos cuantos meses la verdad que tuve ciertas complicaciones y fue cuando yo me arrepentí”, comentó Espinoza.

¿POR QUÉ SE ARREPIENTE DE LA OPERACIÓN?

Alejandra Espinoza no entró en detalles de su arrepentimiento, pero dio nociones generales, por las que ahora siente que lo mejor hubiera sido mantenerse con su cuerpo tal y como era por aquel entonces.

Según sus palabras, todo eso que siente en estos momentos se deben a que maduró de alguna manera y cambió su mentalidad pues ahora tiene otras prioridades, muy diferentes a las que quizá tenía hace 12 años.

“Me arrepiento muchísimo, me arrepiento de haber tomado esa decisión por veinte mil razones, pero han pasado ya 12 años de esa cirugía y me vine a arrepentir de habérmela hecho porque hoy en día tengo otras prioridades, tengo otra mentalidad, tengo otra forma de ver las cosas y creo que fue innecesario”, detalló.

LA CRÍTICA DE ALEJANDRA ESPINOZA A LOS ESTEREOTIPOS

La mexicana dejó en claro que haberse reducido el busto fue una decisión propia y que no la tomó para complacer a nadie, lo cual hubiera sido algo muy triste.

“Yo sí tomé la decisión por mí, tomando la decisión por mí me arrepentí, imagínense ustedes si toman la decisión por complacer a alguien más. Imagínate el trauma mental de hacer algo para complacer a alguien”, sostuvo.

Del mismo modo habló de aquellas personas que quieren verse bien en las redes sociales y creen que una cirugía plástica es la mejor opción.

“Hoy en día mucha gente lo hace porque quiere verse bien para las redes sociales. Yo respeto, cada quien hace con su cuerpo lo que sea, pero son demasiadas jóvenes y ya están demasiado operadas y no dejan ni siquiera que su cuerpo se desarrolle tal y como va a ser en unos años”, añadió.