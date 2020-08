Alejandra Procuna es una actriz mexicana que ha protagonizado un gran número de telenovelas. Su talento y profesionalismo la han hecho acreedora del reconocimiento y cariño del público. En sus 30 años de carrera ha encarnado a decenas de personajes, convirtiéndose en una de las artistas más reconocidas de los melodramas. Sin embargo, la interprete tuvo que dejar de lado su pasión para ganarse la vida como chofer de Uber.

La actriz de 50 años ha participado en diversas producciones de Televisa como “Huracán”, “Vivo por Elena”, “Duelo de pasiones” y “Tormenta en el paraíso”, entre otras. Destacó como villana en melodramas como “María la del barrio”, “Nunca te olvidaré”, “Salomé”, “¡Vivan los niños!” y “Amy, la niña de la mochila azul”.

La última telenovela en la que participó fue en “Corazón Que Miente”, en el año 2016. Después de ese proyecto, las oportunidades para trabajar en televisión fueron disminuyendo a tal punto que tuvo que buscar otra fuente de ingresos.

Es así que Alejandra Procuna se convirtió en chofer de Uber. Durante tres años, la villana de “María la del barrio” recorrió las calles de la Ciudad de México transportando a las personas a sus destinos. Su nuevo oficio le valió ser noticia de los programas de espectáculo al verla en una faceta que no casi nadie conocía.

En sus 30 años de carrera, Alejandra Procuna ha encarnado a decenas de personajes (Foto: Alejandra Procuna/ Instagram)

ALEJANDRA PROCUNA Y SU EXPERIENCIA COMO CHOFER DE UBER

La actriz de clásicos como “María La del Barrio” fue chofer de Uber durante tres años. Sin embargo, desde el año pasado abandonó este trabajado para reincorporarse a las telenovelas. Esta experiencia le dejó varias enseñanzas que hoy rescata y comparte con el público.

"Estoy muy agradecida porque me dio muchísimo como ser humano: crecer, enfrentar y saber que en la vida podemos apasionarnos por algo y también lo más importante es ganar el día a día", dijo en entrevista para el show de radio 'Todo para la mujer'.

Alejandra Procuna también contó que durante su tiempo como conductora de autos “lo disfrutó muchísimo”.

Alejandra Procuna se convirtió en chofer de Uber durante tres años (Foto: Alejandra Procuna/ Instagram)

“Tengo experiencias increíbles, contacto con la gente, muchos que me reconocían, otros que no y que me contaban su vida. Fue algo muy, muy emotivo e interesante y profundo”. Además de haberle dado “mucho trabajo”, esa etapa le “dio muchísimo como ser humano”.

Luego de dejar el volante, Procuna retomó su carrera como actriz y regresó a los foros de las telenovelas en junio pasado, cuando iniciaron las grabaciones de ‘La Mexicana y El Güero’ . En esta producción comparte créditos con Itatí Cantoral y Juan Soler, la pareja protagónica.

Alejandra Procuna inició las grabaciones de 'La Mexicana y El Güero' en junio pasado (Foto: Alejandra Procuna/ Instagram)

Alejandra Procuna comparte créditos con Itatí Cantoral y Juan Soler en 'La Mexicana y El Güero' (Foto: Alejandra Procuna/ Instagram)

MÁS SOBRE TELENOVELAS MEXICANAS