A fines de mayo, Alejandro Sanz sorprendió al revelar que tuvo un “un brote muy fuerte”, que no estaba bien y que estaba “triste y cansado”. El cantante indicó que estaba haciendo esfuerzos por recuperarse y pensaba que, con la ayuda correcta, estaría bien para su gira por España iniciada el pasado 4 de junio de 2023.

Apenas subió al escenario en su primera presentación en Pamplona se conoció que había roto con Rachel Valdés. La revista ¡HOLA! señaló que, luego de tres años, la escultora “se fue de la casa en la que convivían” y el cantante decidió poner fin a la relación debido “al desgaste de la convivencia”.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés habían terminado su relación de más de 3 años (Foto: AFP)

ALEJANDRO SANZ DEFIENDE A RACHEL VALDÉS TRAS RUPTURA

Apenas volvió a las expresiones públicas, Alejandro Sanz aclaró que su situación emocional no tiene nada que ver con “nada ni con nadie”. “Es un agujero que se te hace aquí (se señalaba el pecho) de repente y no sabes muy bien por qué... y desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias, por estar ahí y por entenderme”, comentó a su público.

Enseguida, Sanz apeló a sus redes sociales para defender a su expareja, a quien llamó “una mujer increíble” a la que quiere, admira y de la que solo puede decir “cosas buenas”.

“Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, agregó acerca de Rachel Valdés.

LAS PRUEBAS DE QUE ALEJANDRO SANZ Y RACHEL VALDÉS SE HABRÍAN RECONCILIADO

Según el programa “Fiesta”, Alejandro Sanz y Rachel Valdés tuvieron un acercamiento durante el viaje del cantante a Barcelona, donde se alojó en el Hotel W, lugar que Rachel Valdés también mostró en sus redes sociales.

A pocos minutos de publicar que también se encontraba allí, Valdés eliminó las publicaciones en las que aparecía en la barandilla de la terraza del hotel con una canción que aumentó los rumores de una posible reconciliación entre ellos: “Cuando te fuiste lloré, lloré, llore, cuando volviste sonreí, sonreí, sonreí”.

No obstante, ninguno de los implicados se ha manifestado públicamente al respecto. Por ahora Sanz solo publicó lo siguiente en Twitter: “Cuando canto, siento. Cuando siento, vuelo. Barcelona, me habéis soplado con tanta energía, que el vértigo de mis emociones no me deja bajar. Sois increíbles”.

