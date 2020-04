Alejandro y María Laura, dúo referente de la escena independiente peruana, se une al llamado de acción por el Día de la Tierra junto a Conservación Internacional. Desde la intimidad de su hogar y en cuarentena obligatoria, presentan su último single: “Sana Sana”, un canto de conciencia ante la emergencia climática.

“Sana Sana” nace de la tonadita que las madres hispanoamericanas les cantan a sus hijos para aliviar el dolor: ‘Sana sana colita de rana’. El “Sana Sana” de Alejandro y María Laura va dedicado al planeta tierra y tiene un deadline: “si no sanas hoy, quizás ya no habrá mañana”, como una última advertencia para tomar acción, ahora, porque no hay tiempo que esperar.

“Sana Sana” tiene sonidos que remiten, por momentos, al Brasil de Joao Gilberto y al mismo tiempo tiene una sutil influencia de Frank Ocean o James Blake. A medida que avanza el tema se va transformando en un canto de demanda ante la indiferencia y poca importancia que se le otorga al calentamiento global.

De la mano de Conservación Internacional Perú, organización que trabaja hace más de treinta años en nuestro país, Alejandro y María Laura pudieron producir el tema desde su casa, en medio de la cuarentena y trabajando a distancia con el productor chileno, Javier Barria, músico y amigo cercano del dúo.

Conservación Internacional tiene el compromiso de proteger la naturaleza y construye relaciones de confianza con personas que habitan en los lugares de más alta biodiversidad del planeta con el objetivo de trabajar en conjunto y darles oportunidades de desarrollo que sean amigables con la naturaleza para que ambos puedan prosperar.

