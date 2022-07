Hace unos días, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez cumplieron su décimo aniversario de casados. Los conocidos actores mexicanos son una de las parejas más mediáticas del momento, debido al éxito profesional que están teniendo. Sin embargo, antes de enamorarse de la madre de Aitana Derbez, el intérprete mantuvo relaciones con Gabriela Michel, Silvana Torres y Victoria Ruffo, con quienes también tuvo hijos.

Alejandra Sánchez Barrero, nombre completo de la artista, inició su carrera con el grupo “Sentidos Opuestos”. Además, ha protagonizado telenovelas como “Sueños y Caramelos” y “Amarte es mi pecado”.

En el 2006, oficializó su noviazgo con el actor de “La familia Peluche” y “No se aceptan devoluciones”, Eugenio Derbez. Posteriormente, se casaron en la parroquia de Regina Coeli, en la Ciudad de México, el 7 de julio de 2012. Dos años después, tuvieron a su pequeña, Aitana Isabella Derbez, quien tiene 7 años actualmente.

Recientemente, hubo rumores de una posible ruptura de la pareja, por lo que Rosaldo conversó sobre su relación con los otros hijos de su esposo y sus madres.

¿CÓMO SE LLEVA ALESSANDRA ROSALDO CON LAS EXPAREJAS DE EUGENIO DERBEZ?

Eugenio Derbez es conocido por tener un gran sentido del humor y, quizás, esa ha sido una pieza clave para conquistar los corazones de bellas y talentosas mujeres. Antes de casarse con Alessandra Rosaldo, mantuvo relaciones serias con Gabriela Michel, Silvana Torres y Victoria Ruffo.

“Eugenio tiene cuatro hijos con cuatro mujeres diferentes. Sí, somos una familia completamente diferente, llevamos ya 16 años juntos”, expresó Rosaldo durante una entrevista para el canal de YouTube “A.M.O.”.

Pese a lo que muchos puedan pensar, no existen rivalidades o tensiones entre las exparejas del actor y su actual esposa.

“Me llevo muy bien con una de ellas que es Silvana. Con la mamá de ‘Aiss’ (Gabriela Michel) cuando la veo también nos llevamos bien, es cordial y es respetuoso. Pero las veo muy poco. Con Victoria (Ruffo) pues nada más he coincidido una sola vez, de ‘hola y adiós’”, aseguró.

¿QUIÉNES SON LAS MADRES DE LOS HIJOS DE EUGENIO DERBEZ?

Gabriela Michel: Aislinn Derbez (36 años)

Aislinn Derbez (36 años) Silvana Torres: Vadhir Derbez (31 años)

Vadhir Derbez (31 años) Victoria Ruffo: José Eduardo Derbez (30 años)

José Eduardo Derbez (30 años) Alessandra Rosaldo: Aitana Derbez (7 años)

¿CÓMO SE LLEVA ALESSANDRA ROSALDO CON LOS HIJOS DE EUGENIO DERBEZ?

Cuando se casó con Eugenio Debez, él ya tenía tres hijos adolescentes: Aislinn, Vadhir y José Eduardo. Por ello, al integrarse a la familia, tuvo que convivir con ellos y ganarse su confianza. Sin embargo, aseguró que siempre tuvieron mucha disposición a integrarla a la familia.

“La verdad fueron siempre muy amorosos y se fue dando la relación con cada uno de manera muy diferente pero de manera muy natural (...) Conocí a ‘Aiss’ cuando ella tenía 20, Vadhir tenía 15 y José Eduardo 14 y la verdad los tres muy lindos niños, nos recibieron los tres con los brazos abiertos”, explicó.

Pese a que mantienen una buena relación, ella siempre ha tenido claro que su papel no ha sido reemplazar a sus respectivas madres. Además, cada uno había vivido esta experiencia anteriormente, dado las diferentes parejas que había tenido su padre.

“Yo nunca, jamás me he sentido madrastra, nunca me he sentido su mamá en ninguna parte de la vida”, agregó la cantante de 50 años. “También pues ya estaban un poco acostumbrados, entonces no fue novedad para ellos”.

Además, contó que la única que vivía con ellos era Aislinn, mientras que los hijos varones vivían con sus madres.