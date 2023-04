A fines de abril de 2022, la actriz Victoria Ruffo expresó públicamente su deseo de unirse al programa familiar de los Derbez para poder viajar al lujoso territorio de Dubai. Ante tal hecho, Alessandra Rosaldo, actual pareja de Eugenio Derbez, habló sobre la posible llegada de la protagonista de “La Malquerida” al citado programa de convivencia familiar.

A pesar de que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no acabaron de la mejor manera posible, pareciese que en los últimos años hubo un intento de reconciliación por parte de la actriz hacia el productor mexicano. Sobre todo, luego del accidente que sufrió el creador de “La familia P. Luche” hacia mediados de 2022.

No obstante, nadie jamás imaginó que la histrionisa de 60 años decida expresar públicamente su deseo de ingresar a la serie familiar de su exesposo, el cual narra las vivencias, viajes, aventuras y más que realiza el clan Derbez por todo el mundo.

¿Lo habrá tomado de buenas formas Alessandra Rosaldo, la actual pareja de Eugenio? Pues, aquí en Mag te lo contamos.

¿QUÉ DIJO ALESSANDRA ROSALDO SOBRE LA LLEGADA DE VICTORIA RUFFO A “DE VIAJE CON LOS DERBEZ”?

En diálogo con los medios de comunicación, Rosaldo, quien es vocalista del grupo “Sentidos Opuestos”, reveló sentirse cómoda en caso la actriz de telenovelas decida aunarse al programa de la familia Derbez, en donde los viajes y las aventuras fuera de México son lo más común dentro de sus aventuras.

“Que venga, claro”, aseveró Rosaldo, quien dijo sentirse sumamente cómoda en caso llegue la mamá de José Eduardo.

De esta forma, los rumores de un enfrentamiento entre Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo han quedado más que zanjados. Incluso, la cantante de 51 años señaló que toda su familia llegó a enviarle sus condolencias a la histrionisa por el reciente fallecimiento de su madre, Guadalupe Moreno

Alessandra Rosaldo señaló sentirse a gusto ante una posible llegada de Victoria Ruffo a "De viaje con los Derbez" (Foto: Alessandra Rosaldo / Instagram)

“Cuando supimos la noticia, porque José Eduardo nos lo hizo saber a toda la familia, todos le expresamos nuestro más sentido pésame y nuestro dolor y sabe que la acompañamos”, dijo la intérprete.

Y aunque no habló directamente con la experta en artes escénicas, Rosaldo indicó que le desea muchas fuerzas en este momento tan doloroso y que espera verla pronto en el reality de su familia.

“Yo no tengo el teléfono de Victoria, la he visto una sola vez, pero por supuesto que siento profundamente el triste momento por el que está pasando”, señaló.

VICTORIA RUFFO RESPONDIÓ A ALESSANDRA ROSALDO

Si bien reitero sus ganas de estar en el espacio de “De viaje con los Derbez”, la actriz señaló que la familia de su exmarido puede llegar a sentirse incómoda por su presencia. Además, habló puntualmente sobre el saludo de pésame que le brindó Alessandra.

“Si me invitan a los Derbez, yo voy con mucho gusto, lo que creo es que no les va a caer muy bien que vaya, pero yo encantada de la vida. Creo que sí me mandaron el pésame, pero José Eduardo ya ven que es muy discreto y no me dio nada, pero está bien”, prosiguió la artista de la pantalla chica.

La actriz Victoria Ruffo expresó públicamente su deseo al reality del clan Derbez (Foto: TelevisaUnivision)

Además, indicó que el pésame siempre es un tema que suele ser muy delicado, aunque igual agradeció que es un tema difícil. “Siempre dar el pésame es un poco difícil y uno no sabe qué decir, ni que hacer, pero si me invitan yo con todo gusto voy”, añadió el pasado 27 de abril.