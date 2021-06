“Vikings” fue la serie que se elevó por encima de todas cuando “Game of Thrones” comenzaba a dominar el mundo de la televisión. El programa de History Channel fue una revelación y se basó en personajes de la vida real, aunque los historiadores disputan el personaje de Ragnar; aún así, el programa es uno de los favoritos de los fanáticos.

Una de las razones por las que “Vikings” funciona es por los grandes personajes y actores que interpretan a esos personajes. Uno de esos grandes trabajos de casting de la serie fue contratar a Alex Høgh Andersen, quien fue contratado para interpretar a Ivar ‘el deshuesado’.

Es uno de los miembros del elenco más nuevos del programa y fue contratado para aparecer en la cuarta temporada, asumió el papel de Ivar de niño en la tercera temporada y se demostró que habían crecido en la cuarta temporada cuando Ragnar decidió era hora de volver a su reino después de la pérdida en Francia.

Alex estaba interpretando al personaje como un lisiado, y estuvo limitado a un carrito durante la mayor parte de “Vikings”, lo que llevó al actor a decir en una entrevista que no le importaría tener algunas piernas debajo de él para su próximo trabajo después de la sexta temporada de la serie.

10 COSAS SOBRE EL ACTOR ALEX HOGH ANDERSEN

10. Alex Høgh Andersen La vida de citas está en segundo plano

Nacido y criado en la ciudad de Slagelse en la parte occidental de Zelanda. (Foto: Instagram)

Alex Høgh es considerado como hermoso por las fans, como la mayoría de los miembros del elenco de los “Vikings”. Eso es algo de lo que la gente siempre está pendiente de con quién están saliendo las estrellas, pero a veces, algunos actores simplemente no tienen tiempo para salir.

Es particularmente cierto para Alex, que está ocupado con tantos compromisos laborales; simplemente no está listo para comprometerse con una relación o una novia. Es demasiado trabajo para el que todavía no está preparado es por eso por lo que el hombre no está buscando activamente estar con alguien de una manera romántica.

9. Como la mayoría de los buenos actores, se inició en el teatro

Andersen descubrió su amor por la actuación mientras estudiaba teatro en la escuela. (Foto: Netflix)

Un buen actor obtiene todas las herramientas que necesita antes de comenzar a actuar, como estudiar actuación y aprender de las personas que lo han hecho antes que él. Andersen siguió el mismo camino y luego decidió que necesitaba demostrar su valía ante el público del teatro, lo que lo llevó a trabajar en algunas producciones en Dinamarca.

El trabajo teatral lo llevó a la televisión y al cine, donde fue contratado para interpretar a un personaje de la película nominada al Oscar “A War”, pero a Andersen no le gusta hablar mucho de eso, considerando que su personaje estaba hecho pedazos antes de la película.

Encerrado en el estudio y actuar en un ambiente controlado era algo con lo que estaba familiarizado en el teatro, pero cuando comenzó a actuar en películas, las cosas comenzaron a ponerse un poco incómodas para el actor. Estaba en Irlanda para filmar una escena, y dijo que fue un pequeño choque cultural cuando comenzó.

8. Alex apuesta por la conexión humana en lugar de la digital

Fue allí donde aprendió los conceptos básicos de la actuación, incluida la disciplina, el enfoque y el trabajo en equipo necesarios para tener éxito en el negocio. (Foto: Netflix)

Si le preguntas qué piensa sobre el mundo, estando tan conectado a través de Internet, te dirá que hay bendiciones y maldiciones con el mundo tan cerca el uno del otro. Le encanta el hecho de que las personas puedan hablar entre sí, pero también dice que las personas se comunican y no se hablan de verdad.

Siente que se ha vuelto muy fácil para las personas esconderse detrás de la pantalla y decir las cosas más desagradables y solo quiere que las personas compartan una conexión humana y no a través del teléfono.

7. Alex propuso un Día Nacional Sin Teléfono

Andersen participó en muchas obras de teatro orientadas a la música y tuvo la suerte de ganar mucha experiencia con muchos papeles importantes. (Foto: Netflix)

Él verdaderamente cree que a la gente le gustará deshacerse de su teléfono por un día y hablar entre ellos en la vida real y compartir una taza de café. Suena bien, toda la conexión humana y un día libre de teléfono.

6. Se sintió inspirado por Heath Ledger y es un fanático de Meryl Streep

Al igual que sus compañeras de escuela, tiempo más tarde comenzó a audicionar para papeles de cine. (Foto: Netflix)

Cuando se le preguntó a Alex sobre quién es su banda favorita cuando se trata de música, dijo Frank Ocean. El actor con el que más le gustaría trabajar en su carrera es Daniel Day-Lewis, considerando que se retiró después de su magnífica actuación en “Phantom Thread”, la probable oportunidad de compartir pantalla con el legendario, tres veces ganador del Oscar al Mejor Actor, es mínimo a ninguno.

Alex dijo que también se inspiró en la actuación de Heath Ledger en “The Dark Knight”; es una de las actuaciones legendarias en la historia del cine, por lo que no es de extrañar. Alex también dijo que está fascinado por la actuación de Tom Hardy, especialmente por su silencio y la actuación que hace con sus ojos. Finalmente, dijo el actor de Ivar, admira a Meryl Streep.

5. La madre de Alex lo obligó a actuar

A los 17 años, Andersen se dio cuenta de la diferencia entre las presentaciones en vivo y actuar frente a una cámara. (Foto: Netflix)

La mayoría de los actores o actrices exitosos, si les preguntas cuándo se dieron cuenta de que querían ser actores, la mayoría de ellos te dirán que lo sabían desde el principio de su vida. Alex, por otro lado, no buscaba ser actor y no fue su idea meterse en la actuación. Entonces, decidió cansarlo lo más posible, después de sus actividades lo hacía actuar. Al principio fue difícil, pero luego se dio cuenta de que era bueno para él.

4. Le encantaba jugar Futbol de niño

Esto lo animó a realizar estudios de cine y medios en la Universidad de Copenhague que luego abandonó. (Foto: Netflix)

Mientras cuenta su historia, Alex relata que era un niño demasiado enérgico al que le gustaba jugar al fútbol y luego su madre se dio cuenta de que Andersen tenía demasiada energía después del fútbol y no estaba preparada para manejar a un niño demasiado enérgico.

3. Abandonó la universidad

Cuando no está actuando, Andersen disfruta dedicar gran parte de su tiempo a la fotografía. (Foto: Netflix)

Pese haber abandonado la universidad, ahora cuenta con más de 1.4 millones de fanáticos en Instagram y grandes proyectos de actuación en fila, Alex está en camino a la grandeza. Todo comenzó con “Vikings”, y este programa será el que lo impulsará a mejores cosas en la vida.

2. Es un aspirante a fotógrafo

Considerándose una persona con mentalidad visual, sigue aprendiendo más y más sobre las cámaras. (Foto: Instagram)

Quiere lanzar un libro con sus fotos, y también trabaja con la Cruz Roja Danesa, lo que lo hace más ocupado que la mayoría a la hora de contar con los rigores de la actuación y el calendario de filmación de programas de televisión.

Entonces, probablemente entiendas por qué el hombre no está buscando activamente estar con alguien de una manera romántica. Es demasiado trabajo para el que todavía no está preparado, y tal vez más adelante veremos al actor enamorarse de alguien que es tan increíble como él.

1. El patrimonio neto de Alex Hogh Andersen

Además, aprendió a bailar, cantar, deportes, esgrima y acrobacias. (Foto: Netflix)

Alex es uno de los actores de televisión más ricos. Andersen figura en el actor de televisión más rico. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes y Business Insider, el patrimonio neto de Alex Hogh Andersen es de aproximadamente 1,5 millones de dólares.