“Alexander: The Making of a God” (“Alejandro Magno: La creación de un dios” en español) es una docuserie británica de Netflix dirigida por Hugh Ballantyne y Stuart Elliott, y que relata la historia del príncipe guerrero que se convirtió en un legendario gobernante helénico de la mayor parte del mundo occidental conocido.

El documental que se estrena el 31 de enero de 2024 fue producido por Tailfeather Productions en asociación con Lion TV, con los productores ejecutivos Lucy van Beek y Nick Catliff. Además de entrevistas a académicos expertos y revelaciones de la innovadora arqueología de Limneos-Papkosta, utiliza recreaciones impresionantes para revelar la vida de Alejandro Magno.

“Alexander: The Making of a God”, que también se basa en excavaciones en curso realizadas por el arqueólogo griego Calliope Limneos-Papakosta en Alejandría, Egipto, cuenta con un elenco conformado por Buck Braithwaite, Mido Hamada, Agni Scott, Dino Kelly, Will Stevens, Alain Ali Washnevsky, Kosha Engler y Steven Hartley.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ALEXANDER: THE MAKING OF A GOD”

1. Buck Braithwaite como Alexander

Buck Braithwaite, que apareció en los cortos “Tender Red” y “Aping Edwin Porter”, la película “Juego limpio” y las series “Flowers in the Attic: The Origin” y “Masters of the Air”, da vida a Alejandro Magno, el hombre que conquistó el imperio occidental más grande de la historia, desde Grecia hasta parte de la India, en poco menos de seis años.

Buck Braithwaite interpreta al conquistador Alexander en la docuserie "Alexander: The Making of a God" (Foto: Netflix)

2. Mido Hamada como el rey Darius

Mido Hamada, actor egipcio-alemán que participó en series como “24″, “Terra Nova”, “Homeland”, “Emerald City”, “Veronica Mars”, “Counterpart” y “Fundación”, interpreta a Darius, el último rey persa de la dinastía aqueménida que se enfrentó a Alejandro Magno en la batalla de Issos.

Mido Hamada asume el rol del rey persa Darius en la docuserie "Alexander: The Making of a God" (Foto: Netflix)

3. Will Stevens como Hephaestion

Will Stevens, que fue parte de cortometrajes como “Heaven Knows”, “Rhapsody”, “Trolley”, “Testigo mudo”, “Games Night”, “My Girl”, “Happy Families”, “Road to Nowhere”, “Goodnight Vienna” y “Doubts and Fantasies”, asume el rol de Hephaestion, el amigo de la infancia y supuesto amante de Alexander.

4. Agni Scott como Stateira

Agni Scott, que participó en producciones como “The Hamburg Cell”, “House of Saddam”, “Identity”, “New Tricks”, “The Shadow Line”, “Strike Back”, “Bridget Jones’ Baby”, “Assassin’s Creed: Origins”, “La bahía del silencio”, “Persuasión”, “Ocean Deep” y “Midsomer Murders”, da vida a Stateira en la docuserie “Alexander: The Making of a God”.

5. Dino Kelly como Ptolemy

Dino Kelly, que anteriormente apareció en “Peaky Blinders”, “Testigo mudo”, “Berlin Station”, “Home Ground”, “Don’t Forget the Driver”, “Exit”, “The Mallorca Files”, “Pandora”, “Inside No. 9″, “Invasión”, “The Flatshare” y “FBI: International”, interpreta a Ptolomeo en la docuserie de Netflix. Se trata de un general grecomacedonio al servicio de Alejandro Magno.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Alexander: The Making of a God”:

Alain Ali Washnevsky como Mazaeus

Kosha Engler como Olympias

Steven Hartley como General Memnon

Alain Ali Washnevsky como Mazaeus en la docuserie "Alexander: The Making of a God". Se trata de un noble persa que jugó un rol importante durante la conquista del imperio aqueménida por parte de Alejandro Magno (Foto: Netflix)