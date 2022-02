La conductora Alexandra Hörler y el ex futbolista, Julinho, usaron sus redes sociales para celebrar con sus fans la nominación de su programa “Equipo F” a la categoría de “Mejor Programa Deportivo”, en los premios Luces. La producción 100% peruana transmitida por el canal deportivo, ESPN, recibió por primera vez dicha nominación y los conductores no dudaron en invitar a sus fans a votar por ellos. “Feliz de estar un domingo más en #EquipoF y más feliz todavía porque estamos nominados como Mejor Programa Deportivo por los Premios Luces, con todo este equipazo y el que está detrás de cámaras, que ustedes no ven, pero sin cuyo trabajo no seríamos nada. Gracias a todos por su sintonía y, aunque no ganemos, es lindo saber que el trabajo que hacemos con pasión es reconocido.” escribió Hörler.

Cabe resaltar que la cadena internacional deportiva comparte durante la transmisión del programa los más diversos temas de debate futbolístico con la participación de especialistas de reconocida trayectoria dentro y fuera de la cancha. El staff está compuesto por Erick Osores, Percy Olivares, Julinho, Peter Arévalo, Jorge Espejo y Alexandra Hörler, quien se sumó al elenco en agosto del año pasado.

“Equipo F” se puede ver en vivo a través del canal deportivo, ESPN, todos los domingos.