Desde que se confirmó la relación de Alexis Ayala con la joven actriz Cinthia Aparicio, la pareja ha dado de qué hablar. Recientemente, ella lució un llamativo anillo de diamante que dio la noticia del compromiso con el intérprete de “Vencer la ausencia”.

El 20 de septiembre, Cinthia compartió una fotografía en la que se muestra que está disfrutando de la vida nocturna de París con la Torre Eiffel de fondo. Se encontraba de un famoso restaurante llamado Girafe Paris Restaurant, a donde han asistido varias celebridades como Lionel Messi.

Sin embargo, lo que llamó la atención a sus seguidores fue la joya que llevaba en el dedo anular. Además, había una gran sorpresa. Si es que se desplaza la imagen hacia la izquierda, aparecía un video en el que la joven mexicana enfocaba el anillo.

“¡Sí! Oui, yes, ako, bada, jika, se, ak, os, اگر, もし, ವೇಳೆ...Sí en todos los idiomas ¡Te amo!”, escribió en la descripción.

Por su parte, Alexis Ayala, conocido por sus papeles en “Amarte es mi pecado”, “La sombra del pasado” y “Llena de amor”, también parece muy enamorado. Su cuenta de Instagram está plagada de fotos de su novia o de ellos juntos.

Cinthia Aparicio luciendo el anillo que sella su compromiso con Alexis Ayala (Foto: Cinthia Aparicio / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON ALEXIS AYALA Y CINTHIA APARICIO?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron cuando trabajaron juntos en la telenovela que se emitió en el 2021, “Si nos dejan”. Mientras que el conocido actor tuvo el papel principal de Sergio Carranza, su ahora prometida hizo del rol recurrente de Natalia.

Así lo había contado Ayala en una entrevista con “Despierta América”, cuando contó que después terminar las grabaciones, hicieron una reunión en su casa y ella fue invitada.

“Ahí empezamos a platicar y se empezó a dar”, contó el actor de 57 años.

En septiembre de 2021, fue la joven quien confirmó su relación a través de redes sociales, al publicar un video de ambos besándose en un viaje en Las Vegas.

En la descripción de dicha publicación, escribió “So this is love”, que se traduce en “Entonces esto es amor”. De esta forma, compartió lo ilusionada que estaba con esta nueva relación.

¿QUIÉN ES CINTHIA APARICIO, LA PROMETIDA DE ALEXIS AYALA?

Cinthia Aparicio nació el 20 de febrero de 1994 en la ciudad de Veracruz, México. Hace poco, participó del concurso “Las Estrellas bailan en Hoy”, el cual se transmite por el canal 2 de Televisa.

Además, se ha desempeñado como actriz y modelo. Desde hace años, la joven de 28 años ha formado parte de programas de televisión como “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “La Usurpadora” y “Simplemente María”.

De la misma forma, también ha aparecido en la pantalla grande dentro de la cinta “La hora de Salvador Romero”, donde compartió set de grabación con figuras como Pedro Moreno, Alejandra Robles Gil, Gerardo Taracena, entre otros.

Tiene más de 100 mil seguidores de Instagram, donde publica los diversos viajes que realiza junto a Alexis Ayala.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN ANTE EL ANUNCIO DE SU COMPROMISO CON CINTHIA APARICIO?

Después de realizarse el anuncio, han habido diferentes tipos de reacciones. Mientras que algunos seguidores y amigos han felicitado a la pareja por esta nueva etapa, hay otras personas que también han dejado saber su disconformidad.

Algunas de las celebridades que dejaron comentarios positivos fueron José Ron, Marcus Ornellas, Claudia Martín y Galilea Montijo.

Mientras tanto, hay otros que han recordado las razones por la critican la relación. La primera de ellas es la diferencia de edad de 29 años. Sin embargo, ellos ya han respondido a estos comentarios.

“Tenemos la diferencia de edad justa y necesaria para llevarnos y entendernos bien, y eso es nuestro”, explicó el actor a “Despierta América”.

Mientras tanto, Cinthia también habló al respecto con Edén Dorantes.

“Me quiere, me cuida, platicamos mucho, me enseña, yo le enseño, entonces estamos haciendo un gran equipo. Creo que lo que nos ha funcionado hasta ahorita, en este año, es la comunicación”, comentó.

Asimismo, este sería el tercer matrimonio de Alexis Ayala. Anteriormente, desposó a la fallecida actriz, Karla Álvarez, y después a Fernanda López en el 2014. Además, el anuncio de la separación con esta última fue en el 2021, el mismo año en el que inició su relación con Cinthia Aparicio.