La polémica en torno a tres periodistas españoles ha dejado boquiabierto a los ciudadanos del país europeo. Y es que tras descubrirse la infidelidad por parte del comunicador político Alfonso Merlos con su colega Alexia Rivas, mientras mantenía una relación con Marta López, el escándalo se ha desatado en medio de la cuarentena en el que viven muchas naciones a causa del nuevo coronavirus.

Aunque el tema ha alcanzado niveles altos de rating en los canales de televisión que recogieron las versiones de los involucrados, la gente aún quiere conocer más detalles del lío amoroso que ha envuelto a estos conocidos personajes.

Para que sepas todo sobre la noticia que ocupa los programas del corazón y medios digitales, te contamos a detalle lo que se conoce hasta el momento.

El triángulo amoroso entre Alfonso Merlos, Alexia Rivas y Marta López (Foto: Instagram de Alfonso Merlos, Alexia Rivas y Marta López)

SALTA EL ESCÁNDALO

Todo parecía marchar bien en medio del aislamiento social. El periodista político Alfonso Merlos colaboraba para algunos medios digitales hablando de la coyuntura en España; sin embargo, un día cuando transmitía en directo para el formato “Estado de alarma”, no se percató que una joven semidesnuda pasó por detrás de él.

Tras el incidente, las alarmas se encendieron, pues la mujer que salió de fondo no era su novia Marta López, sino Alexia Rivas, una periodista que trabaja en “Socialité”, un espacio de Telecinco.

LOS IMPLICADOS DEL VIDEO SE DEFIENDEN

Habla Alexia Rivas

Para aclarar el tema, la propia Rivas salió al frente y aseguró que se siente muy agobiada, pero dejó en claro que en ningún momento pasó a propósito para que la vieran. Incluso habló del hecho con Merlos y se dieron cuenta que había sido un error de cálculo de la cámara.

“Alfonso hace videollamadas todo el día, se puede pasar seis horas haciéndolas y yo creía que no se me vería. Ya habíamos hablado de eso, pero las videollamadas son muy traicioneras (…). Me acababa de levantar e iba en bikini con un café a trabajar en el jardín, junto a la piscina porque hacía sol; no iba desnuda como muchos han dicho”, dijo.

Asimismo, negó ser la amante de Merlos y que cuando se difundieron las imágenes, ambos estaban solos. Además, aclaró que en ningún momento se saltó el confinamiento para ir a la casa de su “novio”. “Los dos tenemos permisos de trabajo para acudir a Telecinco y en el momento en que empezamos algo más serio, yo ya no volví a casa y me fui a casa de Alfonso”.

En otro momento, se refirió a las fotos en las que aparece en una cena con el periodista político, cuando él supuestamente mantenía una relación con Marta López. “Se trataba de un simple picoteo de amigos. Estábamos tomando algo, pero no era ni una cena ni una cita”.

La versión de Alfonso Merlos

Alfonso Merlos también salió a responder sobre el escándalo, pero evitó entrar en detalles, asegurando que lo difundido no se ajusta a la realidad, pues en todo momento se han dicho “barbaridades y falsedades”, negando que haya sido infiel. “No hemos roto ahora porque la relación en los términos en los que existió en un momento ya no existía. ¿Me entiendes? No hay mucho más que añadir”, manifestó en el programa de AR.

Incluso se dio un tiempo para dirigirse a la que fue su pareja. “Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita, que trascendió públicamente con una persona [Marta López], a la que en todo momento he hecho lo posible por cuidar, proteger y ayudar, porque la he ayudado en muchas cosas. Ella se ha pronunciado en las últimas horas, y está en todo su derecho, y ha entendido que no hice las cosas bien. Así que si ella considera que no he hecho las cosas bien y he tenido actitudes que no han sido honestas o leales, no tengo problema en pedir disculpas, ahora o cuando proceda (…). Mi actitud ha tenido como causa el no hacer daño a esa persona, pero si ella considera que ha sido un error, pues tendrá razón”.

CÓMO SE CONOCIERON ALFONSO MERLOS Y ALEXIA RIVAS

Alfonso Merlos y Alexia Rivas se conocieron cuando coincidieron en la cadena de televisión Trece. A partir de ahí empezaron a intercambiar mensajes, al principio relacionados al entorno laboral, pero poco a poco comenzaron a tener confianza y entablar una amistad.

Algo que más adelante se convirtió en una relación, hace aproximadamente tres semanas, según reveló la implicada en este lío amoroso.

Alfonso Merlos y Alexia Rivas se conocieron y empezaron a intercambiar números, primero se comunicaban por trabajo y luego los unió algo más fuerte (Foto: Instagram Alfonso Merlos y Alexia Rivas)

LA REACCIÓN DE MARTA LÓPEZ

Luego de conocer la difusión del video de su novio, la presentadora de “Viva la vida”, Marta López, arrancó el programa totalmente destrozada. Ella contó que tuvo que ir al hospital por las taquicardias que este tema le provocó, pues no imaginó que su pareja, con quien ella creía tener una relación estable, podía engañarla de tal manera y cuando vio las imágenes sintió que el mundo se le derrumbaba.

Asimismo, negó que su noviazgo había terminado, sino que se habían disgustado por un tema familiar y que el confinamiento los obligó a estar separados, aunque ella le escribió al cuarto día y arreglaron las cosas, pues él le prometía amor eterno y le dejaba muy claro que ella era la única mujer de su vida. Algo que creyó ciegamente.

Narró en “Sábado Deluxe” que, tras saltar el escándalo decidió terminar la relación enviándole un mensaje de texto. “Lo dejé yo y le dije: ‘podías haber sido un caballero y ponerme los cuernos con más clase, no quiero saber nada mas de ti’”. En una entrevista posterior con “Viva la vida”, contó que Merlos se comunicó con su mejor amiga para explicarle las cosas y decir que había callado porque no quería hacerle daño.

Respecto a Alexia Rivas dijo que no quiere enfrentarse con ella y que hablaron por teléfono, en el que le agradeció por llevarse de su vida a un tipo tan malo como él.

Marta López contó que para ella su relación marchaba bien (Foto: Instagram de Marta López)

LÓPEZ PRESENTÍA LA INFIDELIDAD

López narró que hace un tiempo presentía algo, pero no quería dar crédito a su sexto sentido y menos imaginar que algo malo podía hacerle el hombre que amaba. “Vi que empezó a comentarle fotos en Instagram y darle ‘likes’, por lo que le pedí explicaciones. Me dijo que era simplemente una compañera de trabajo y no le di más importancia”.

Sin embargo, sus sospechas cada vez la atormentaban más, pues Merlos le escribía a Rivas mensajes y llamaba por teléfono aduciendo que solo era por temas laborales, aunque en un inicio ella no lo sabía. “Pero ya me enfadé cuando un día le pregunté si había visto ‘Viva la vida’ y me acabó contando que había estado hablando con Alexia (...). Él me mentía con eso y yo algo imaginaba porque hablaba mucho con ella con el pretexto del trabajo”.

Lamentablemente, sus presentimientos terminaron corroborándose, pero lo que jamás imaginó era que ella había sido engañada desde hace mucho antes de la difusión del video cuando se difundió una salida de ambos a un restaurante.

Marta López contó que en la intimidad Alfonso Merlos era muy egoísta, pues solo buscaba satisfacerse él (Foto: Instagram de Marta López)

PLANES DE MATRIMONIO

Isabel Rábago, colaboradora de Telecinco y amiga íntima de Marta López, contó que hasta el último momento; es decir, hasta antes que se sepa la verdad, él le decía que se quería casar con ella. “¡Si hasta tenían una fecha pensada! Le enseñó, además el altar que a él le gustaba para casarse”.

Según ella, el periodista político le habría prometido una boda a su novia los próximos meses, pese a tener un romance clandestino con Alexia Rivas.

MÁS INFIDELIDADES

No sería la primera vez que Alfonso Merlos saca los pies del plato, pues en enero pasado fue visto en un bar junto a una joven, con quien tras varias caricias terminó besándose. Algo que en ese momento impactó a López, pero ella creía en todo lo que le decía su pareja.

Luego se reveló que este periodista mantenía una relación con Gema Serrano cuando inició la suya con Marta.

