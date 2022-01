La tarde del martes 25 de enero de 2022, Alfredo Adame estuvo en el ojo de la tormenta, luego de haber sido captado en medio de una pelea callejera con una familia, de la cual no se saben muchos detalles.

Si bien, el actor es conocido por brindar polémicas declaraciones cada vez que suele ser consultado por cualquier tema, pues se caracteriza por tener un carácter explosivo, ahora ha ido más allá de lo acostumbrado y se ha agarrado a golpes con una mujer y un hombre en plena calle de la Ciudad de México.

En el clip, que se volvió viral en las redes sociales, se ve al ex aspirante político discutir con una mujer a la que exige le devuelva su celular, pedido al cual no accede y forcejean. De un momento a otro, aparece un hombre con el que se agreden mutuamente ante la mirada atónita de varias personas.

A continuación, te contamos cómo comenzó este enfrentamiento, de acuerdo con la versión que han brindado los protagonistas.

Alfredo Adame intentó golpear a una mujer… pic.twitter.com/4v0hNBFdQZ — Lo + viral (@VideosVirales69) January 25, 2022

¿QUÉ DIJO ALFREDO ADAME SOBRE LA PELEA QUE PROTAGONIZÓ?

Alfredo Adame dio su versión de los hechos. Según dijo, todo inició porque los carros habrían chocado ligeramente, pero todo se salió de control. “Lo alcanzo, bajo el vidrio y le digo: ‘Óyeme estúpido, qué te pasa hijo de las tiznada; y entonces, me vuelve a hacer señas obscenas y todo ese rollo’. Se para el tráfico, llego, me bajo y le llego al lado del volante. Llego con él y le digo: ‘Bájate cabr*n, bájate’ y me gritan: ‘Alfredo te están robando el celular’. Volteo a mi coche y el cuate ya metido medio cuerpo adentro de mi coche, a la mujer la hago a un lado; voy a mi choche, veo que sí agarró el celular y me le dejo ir”, narró.

El ex candidato del partido Redes Sociales Progresistas aclaró que en ningún momento agredió a la mujer, a la que acusó de robarse su celular. “[Ella] se deja venir, me da una patada, ni le pegué ni nada y ya traía el celular. Me doy con el cuate y le da el celular a la chava. Le dije: ‘Dame mi celular, la trato de abrazar para agarrar mi celular; se agacha, me agacho yo y luego llega el otro cuate que se ve atrás, me jalonea y me tira al piso y me empiezan a patear los dos”.

Incluso aseguró que aparte de pretender robarle el celular, intentaron quitarle su cadena y cuando pidió que llamen a la policía, ellos huyeron. “Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijecito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? [señalando el cuello], pues a robarme la cadena (…). Cuando estoy diciendo ‘llama a la policía’, se voltean a ver ellos dos [la pareja], agarran y se echan a correr a su camioneta y se van”.

¿QUÉ DIJO LA MUJER AGREDIDA POR ALFREDO ADAME?

La mujer de nombre Maythe, quien presuntamente fue agredida por el ex galán de telenovelas utilizó sus redes sociales para dar a conocer, desde su posición, cómo surgió el incidente en plena avenida. “Hola, yo soy la chica y tengo videos donde el viejo -Alfredo Adame- me pega”.

Señaló que reaccionaron violentamente porque el actor los amenazó con un arma de fuego. “Y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro. Se metió al carro y adentro de él nos amenazó, todo lo tengo en video”.

Asimismo, escribió en un tuit que todo comenzó porque el histrión se molestó porque su esposo no le dio el paso a su unidad. “El señor se bajó muy picudo solo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro. A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar, por eso mi esposo le pega y el señor no sabe pelear solo sabe mentar madres y claro yo tengo videos”.

Capturas realizadas a las redes sociales de presunta agredida por Alfredo Adame dando su descargo (Foto: El Milenio)

SALEN NUEVOS VIDEOS DE LA PELEA

Varios videos que fueron grabados por parte de mujer con la que tuvo una gresca Alfredo Adame salieron a la luz.

En una primera grabación, el actor trata de desabrocharse la camisa mientras reclama a la pareja que le devuelvan su equipo. “Dame mi celular eh. Dame mi celular, wey. Dame mi pinche celular. No te voy a pagar nada wey (…). Te voy a “partir tu madre”.

NI COMO CANDIDATO Y MUCHO MENOS CINTA NEGRA



El polémico @_alfredoadame protagoniza pelea en plena calle,el Actor que tanto presumió ser cinta negra le propinaron una santa Madrina.



Pobre wey es una mamada pic.twitter.com/SypWt0qq6M — SALVEMOS A NEZA (@ENMINEZA) January 26, 2022

El momento que el hombre le exige al histrión que primero debe pagar la tapa de su carro para devolverle el celular, se escucha una voz femenina: “Nos pegó, cómo nos vamos a ir. Si trae pistola es su bronca, señora”. A lo que él contesta que lo agarraron a golpes y pide que llamen a la policía.

Surgen nuevas imágenes de la pelea callejera que protagonizó Alfredo Adame y una pareja en CDMX. Es el video captado por la mujer, con la que discutía. Ambos tripulantes del auto, alegaban que el actor, había chocado su auto y exigían pago de daños, a cambio de devolverle el📱🤦🏽‍♀️. pic.twitter.com/Et9IuFadHa — Yadith Valdez (@yadithvaldez) January 26, 2022

En otro video, Adame está en el suelo tratando de defenderse cuando se escucha una voz de mujer pidiendo que paren de pelear y le devuelva su celular.

ESCÁNDALO



Sale el vídeo tomado por la mujer con quién Alfredo Adame se peleo.



Adame acusa de robo. pic.twitter.com/GDlcD5gLFH — La Tia SANDRA 🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸 Club de fans (@ssmesterazteca) January 26, 2022

Finalmente, en otro clip, se ve a la mujer con la que tuvo la gresca rompiendo presuntamente el celular del actor en el suelo.

Alfredo Adame Carlos Trejo la niña fiona le quiebra el iPhone 6 a Adame pic.twitter.com/EeZexy3BUY — tbag (@tbag61736482) January 26, 2022

FISCALÍA INVESTIGA PELEA CALLEJERA

Tras la pelea en el Anillo Periférico Sur entre Alfredo Adame y una familia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investigará el caso, por lo que recabará la declaración de los involucrados para determinar la responsabilidad en este acto de violencia, así como los posibles delitos que incluyen lesiones, daño a la propiedad y robo, presuntamente al celular del actor.

Asimismo, ver si el exconductor de televisión agredió a la mujer o solamente se defendió del ataque, tal como aseguró a los medios de comunicación.

OPINIONES DIVIDIDAS

Tras el altercado, las redes sociales han reflejado el sentir de la ciudadanía y los comentarios están divididos. Por un lado, hay quienes critican al actor de estar involucrado en este tipo de actos, y por el otro que la actitud de todos fue incorrecta.

“Él trata de alejar a la mujer y luego llega el acompañante y tira golpes, se escuda atrás de ella y para colmo hasta la niña intenta golpear a Adame”, “Creo que Adame no intentó golpear a la señorita, de querer le hubiera dado un buen patín, sí forcejeó, pero no pegó”, “Él empezó agrediendo, golpeó el carro, ella estaba en su derecho de defenderse” y “¿Quién no se pondría loco si le pegan a su camioneta?” son algunos comentarios.

Se cae un ídolo, Alfredo Adame, Master en Artes Marciales pic.twitter.com/ZXCy5w9Uq1 — DOnmamadore (@DOnmamadore) January 25, 2022

ALFREDO ADAME TOMARÁ ACCIONES LEGALES

Luego de que se difundieran nuevos videos en el que se asegura que Alfredo Adame porta un arma en plena pelea, él negó las acusaciones y dijo que tenía un bastón y gas pimienta, por lo que tomará acciones legales.

“Siempre sacan eso de que los amenacé con una pistola, acuérdate cuando frente de mi casa estábamos metiendo un coche con una grúa y [en una pelea] yo saqué el bastón, luego Trejo dijo que yo saqué una pistola”, señaló en entrevista con TVyNovelas.

Sin embargo, indicó que si hubiera tenido un arma de fuego en ese momento, lo hubiera usado en legítima defensa porque lo estaban agrediendo y robando.

PERIODISTA INFANTE ACUSÓ A ADAME DE USAR ARMAS DE FUEGO

Según el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, el actor debe ir cada quince días a la Secretaría de la Defensa Nacional a firmar para conservar su libertad condicional, luego de que fue acusado tener armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Los dicho por el comunicado fue negado por el galán de melodramas, aunque reconoció que sí porta armas “de alto poder”, pero con el debido registro.