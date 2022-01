Alfredo Adame, fiel a su estilo, volvió a dar unas declaraciones que han generado críticas en su contra y mucha polémica en la opinión publica mexicana. Esta vez las víctimas de sus controversiales palabras fueron sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro, a quienes los ha negado.

El conductor de televisión desconoció por completo a sus hijos que tuvo con su exesposa Mary Paz Banquells, dejando en claro que no tiene ningún tipo de buena relación con ellos pese a ser su padre biológico.

Es así que el también actor se gana una nueva polémica pues también se mantiene firme en sus intenciones de querer denunciar a Laura Bozo por el presunto delito de trata de personas.

Alfredo Adame dio unas polémicas declaraciones en contra de sus hijos biológicos.

ALFREDO ADAME NIEGA A SUS HIJOS BIOLÓGICOS

Durante una entrevista, Adame tuvo duras palabras en contra de sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro, a quienes los menospreció y desconoció como tales. Incluso, aseguró que no llevan su sangre.

Por si ello fuera poco, no tuvo problema alguno en confesar que los ha desheredado en su testamento para que no se queden con nada de él cuando muera, reafirmando el repudio que tiene con ellos.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Mi sangre no es así”, afirmó.

Del mismo modo, el polémico presentador de televisión aseguró que a su exesposa, Mary Paz Banquells, no le tocará nada de su fortuna.

“No le toca nada porque yo estoy casado por bienes separados ella nunca puso un peso partido por la mitad. Se llevó todo lo de la casa, cuando se fue la dejó vacía”, añadió.

ALFREDO ADAME QUIERE DENUNCIAR A LAURA BOZZO

El conductor mantiene su enemistad con Laura Bozzo, a quien desea verla presa. Y es que ahora acaba de informar que la denunciará por trata de personas.

“Le tengo otro, el de tráfico y trata de personas. Ya está todo listo, nada más que asome la cabeza y va. Voy a hacer una denuncia pública a una Fiscalía y esta ya se encargará de investigarlo. “Uno que era el novio de Laura Bozzo, Cristian Suárez, y el otro, Martín Mamani. Que en cuanto dije que sabía eso y me puse a investigar, salieron corriendo de México. Claro que tengo nombres y tengo todo, sino cómo me voy a presentar en una fiscalía a decir: ‘A estos los trajeron con una visa de turista y los pusieron a trabajar, y les quitaban el dinero’”, indicó.