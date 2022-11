La segunda temporada de “Alguien está mintiendo” (“One of Us Is Lying” en su idioma original), serie de misterio y drama basada en la novela homónima de Karen M. McManu, se estrenó en Estados Unidos el 20 de octubre de 2022 a través de Peacock y llegará a Netflix el próximo 16 de noviembre.

Erica Saleh, quien adaptó la novela para televisión, regresa como showrunner de los ocho nuevos episodios de la ficción, tomando el relevo de Darío Madron, quien continúa en el equipo como productor ejecutivo.

Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane y Chibuikem Uche son algunos de los protagonistas que regresan en la segunda temporada de “Alguien está mintiendo”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva entrega de la serie de Peacock y Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ALGUIEN ESTÁ MINTIENDO 2″

1. Annalisa Cochrane como Addy

Annalisa Cochrane, recordada por interpretar a Yasmine en “Cobra Kai”, da vida a Addy, una estudiante popular en Bayview High que en la primera temporada fue considerada sospechosa del asesinato del fundador del sitio web de chismes, Simon. En los nuevos capítulos, ella y sus amigos tienen un nuevo secreto.

Annalisa Cochrane como Addy en la temporada 2 de "Alguien está mintiendo" (Foto: Netflix)

2. Chibuikem Uche como Cooper

Chibuikem Uche, que tuvo un pequeño papel secundario en la película “The Tomorrow War” de Chris Pratt, regresa como Cooper, lanzador en el equipo de béisbol de la escuela, en la segunda temporada de “Alguien está mintiendo”.

Chibuikem Uche como Cooper en la temporada 2 de "Alguien está mintiendo" (Foto: Netflix)

3. Marianly Tejada como Bronwyn

Marianly Tejada, que apareció en “The Purge” de USA Network y en dos episodios de “Orange Is the New Black”, vuelve a interpretar a Bronwyn, otra estudiante de Bayview High y una académica muy talentosa.

Marianly Tejada como Bronwyn en la temporada 2 de "Alguien está mintiendo" (Foto: Netflix)

4. Cooper van Grootel como Nate

Cooper van Grootel, que participó en programas como “The Legend of Gavin Tanner” y “Mystery Road”, da vida a Nate, que en la primera temporada estaba en libertad condicional por cargos de tráfico de drogas.

Cooper van Grootel como Nate en la temporada 2 de "Alguien está mintiendo" (Foto: Netflix)

5. Sara Thompson como Vanessa

Sara Thompson, actriz canadiense conocida por sus papeles en series como “Burden of Truth” y “The 100″, regresa como Vanessa, la mejor amiga de Addy que en la primera entrega utiliza la muerte de Simon para conseguir fama.