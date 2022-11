CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tras la muerte de Jake y el mensaje amenazador de Simon Says, la segunda temporada de “Alguien está mintiendo” (“One of Us Is Lying” en su idioma original), serie basada en la novela homónima de Karen M. McManu, empieza con Addy, Cooper, Bronwyn, Janae y Nate discutiendo sobre el dinero que el extorsionista les pide a cambio de no revelar su secreto.

Mientras Vanessa sigue culpando a los cinco de Bayview, a quienes llama el Club del asesinato, en sus transmisiones en vivo, Bronwyn decide ponerle una trampa a la persona detrás de Simon Says. Luego de dejar un maletín lleno de papeles en el lugar acordado, se esconde para ver quién viene por él, pero la aparición de Nate la distrae de su objetivo.

En respuesta, Simon Says le envía a Addy el arma con la que asesinaron a Jake y los obliga a reunirse en un cine, donde proyecta un video que demuestra la culpabilidad de los protagonista de “Alguien está mintiendo”, así que deben seguir sus indicaciones y averiguar de quién se trata antes que sea demasiado tarde.

Cooper, Nate, Bronwyn, Janae y Addy viendo el video de Simon Says en la temporada 2 de "Alguien está mintiendo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ALGUIEN ESTÁ MINTIENDO”?

Mientras siguen algunas pistas, los cinco de Bayview tienen que cumplir las órdenes de Simon Says. Nate besa a Fiona, Addy asiste a la escuela vestida como una viuda, Cooper es obligado a utilizar el reloj de Jake por un día, y cada vez las semanas se vuelven más personales.

Vanessa organiza un evento en honor a Jake con la intención de descubrir la verdad sobre su desaparición de Jake. Además, se vuelve amiga de Giselle, quien supuestamente conoció a Jake en Grecia. Pero Maeve no tarda en descubrir que la recién llegada tiene varios perfiles falsos en redes sociales.

En tanto, Cole, el hermano de Jake, realiza su propia investigación y tras hablar con Addy asegura que Giselle está mintiendo y se encargará de ella. Poco después, la joven que en realidad se llamaba Wendy aparece muerta y T.J. es arrestado por el crimen por culpa del teléfono que Simon Says colocó en su automóvil.

Después de recibir una caja misteriosa que deben abrir en Navidad, los protagonistas de “Alguien está mintiendo” deciden entregarla a la policía y confesar todo. Sin embargo, otro descubrimiento cambia sus planes.

Por su parte, Vanessa comienza su propia investigación tras recibir mensajes de Simon Says. Gracias a Cole, se entera que Jake estaba en un centro de rehabilitación y luego encontrar algunas pruebas, resuelve compartir sus hallazgos por televisión. Cuando Simon se lo prohíbe cree que se trata del Murder Club, así que ignora la advertencia.

En consecuencia, Vanessa es secuestrada, pero no por el extorsionista sino por los cinco de Bayview para mantenerla a salvo. Ambas partes comparten información y finalmente descubren la identidad de Simon Says.

Vanessa interrogando a T.J. en la temporada 2 de "Alguien está mintiendo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ALGUIEN ESTÁ MINTIENDO”?

¿Quién es Simon Says?

Se trata de Fiona, la nueva estudiante que le ayudó a Nate a conseguir trabajo. Ella conoció a Jake en la clínica de rehabilitación y se convirtió en su mejor amiga, además, sabía que el personaje de Barrett Carnahan planeaba vengarse de Simon por revelar su secreto.

Cuando la policía encuentra el cuerpo de Jake el grupo acuerda inculpar a Fiona colocando el arma homicida en su automóvil. A pesar de que Maeve menciona que la pistola no tiene las huellas de Simon Says, los protagonistas de “Alguien está mintiendo” deciden seguir con el plan y enviar a Vanessa a dar su testimonio a la policía.

¿Los protagonistas de “Alguien está mintiendo” logran inculpar a Fiona?

Bronwyn es la encargada de dejar el arma, pero se da cuenta que ya no la tiene. Mientras tanto, Fiona aparece en el yate donde están Addy y Maeve. Esta última saca la pistola para defenderse, no obstante, revela que ha estado trabajando con el enemigo. La estudiante detrás de Simon Says se prepara para asesinar a Abby y así vengar la muerte de su amigo, pero el arma no tiene balas.

Después de un intento de fuga, una persecución y varias heridas, Fiona es arrestada. Vanessa brinda una entrevista en televisión y queda como la heroína. El grupo repudia a Maeve por su traición y Cole visita a la amiga de su hermano en prisión en busca de información.

La segunda temporada de “Alguien está mintiendo” termina con el envenenamiento de Fiona y una escena del crimen en la fiesta de graduación. ¿Quién fue la víctima? ¿Por qué el collar de Bronwyn está en ese lugar? ¿Quién asesinó a Fiona? ¿Por qué Jake fue a rehabilitación? ¿Qué esconde Cole? ¿Encontró el video de Simon Says? ¿Habrá temporada 3?