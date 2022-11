La segunda temporada de “Alguien está mintiendo” (“One of Us Is Lying” en su idioma original) se estrenó en Estados Unidos el 20 de octubre de 2022 a través de Peacock y está disponible en Netflix desde el próximo 16 de noviembre, por eso, lo fanáticos del drama de misterio preguntan por una segunda entrega.

En los primeros ocho episodios de la serie basada en la novela homónima de Karen M. McManu, un castigo escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos: Cooper, Bronwyn, Addy, Nate y Simon. Cuando el último muere los demás se convierten en sospechosos de asesinato, así que deben demostrar su inocencia.

Mientras que en la nueva entrega de “Alguien está mintiendo”, un nuevo miembro se incorpora a los Cinco de Bayview y aparecen textos de una misteriosa figura que sabe muy bien lo que ellos hicieron. Entonces, ¿habrá una segunda temporada?

Los protagonistas de "Alguien está mintiendo" en cine donde los citó Simon Says (Foto: Netflix)

“ALGUIEN ESTÁ MINTIENDO”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, ni Peacock ni Netflix han confirmado una nueva tanda de episodios de la serie, pero por lo visto en el último capítulo de la segunda entrega, la historia de los cinco de Bayview aún no ha terminado y todavía quedan algunos misterios por resolver.

Al final de la segunda temporada de “Alguien está mintiendo”, los protagonistas descubren la identidad de Simon Says, atan cabos y deciden culpar a esa persona del asesinato de Jake. A pesar de una traición, el grupo logra que la policía atrape a la responsable y la encarcele.

Sin embargo, luego de la visita de Cole, la amiga de Jake muere misteriosamente. Por otro lado, la escena de un crimen en la fiesta de graduación deja muchas interrogantes. ¿Quién es la nueva víctima? ¿Quién es el culpable? ¿Qué pasará con Addy, Cooper, Janae, Bronwyn, Nate y Vanessa?

En una entrevista con TV Line, la showrunner Erica Saleh habló sobre sus planes para una tercera entrega de “Alguien está mintiendo”. “A partir de ahora, la esperanza sería trabajar en ese flash-forward para que, sí, averigüemos qué sucede el día de la graduación y averigüemos si estos niños van a salir de la escuela secundaria de una pieza”, aseguró.

Asimismo, agregó: “Definitivamente creo que tendríamos otro nuevo misterio e introduciríamos más elementos malvados en Bayview. Pero Fiona es Simon Says. El mal más profundo que acecha debajo de la superficie en Bayview es algo que estoy muy emocionado de explorar en la temporada 3″.