La vida de un futbolista puede ser muy complicada. Los exigentes entrenamientos, largos viajes, partidos en cualquier fecha sin importar feriados o festividades, la presión de todo un país o de hinchas de un equipo entero y más, suelen ser algunas cosas que nadie ve y que ellos tienen que soportar, pero no solos, ya que su familia o círculo más cercano son quienes a veces lo padecen y tal es el caso de Álvaro Morata con su esposa Alice Campello.

Las parejas e hijos de los jugadores de fútbol suelen ser quienes más sufren de este tipo de cosas, pero se mantienen atrás de ellos, apoyándolos y respaldando cada etapa de sus respectivas carreras y sus decisiones de por medio, convirtiéndose en sus soportes, aunque es normal que ciertos puntos les incomoden o afecten. Alice Campello, esposa del futbolista del Atlético de Madrid, habló un poco al respecto y reveló qué es lo más difícil de estar casada con él.

LO PEOR DE ESTAR CASADA CON ÁLVARO MORATA

Como era evidente, lo que más prevaleció al momento de enlistar algunas cosas que no le gusta de su matrimonio fue lo incierta que es su vida, producto al cambio constante de equipos que sufre un futbolista durante los años como profesional. Y es que mudarse seguido de ciudad o de país no es algo que sea tan sencillo y a todo eso hay que sumarle el poco tiempo que tiene para compartir con sus seres queridos, quienes siempre lo esperan en casa.

“Te hablo de mi caso, hemos cambiado de país muchísimas veces. Me he mudado como 8 o 10 veces de casa. Nunca te puedes organizar, yo no sé lo que me va a pasar dentro 2 años o dentro de 5. Es la parte un poco más complicada, sobre todo ahora que tengo tres niños, casi cuatro”, indicó para Marca la modelo italiana, quien se encuentra embarazada, a la espera de su cuarto retoño para agrandar mucho más la familia que ha formado con el jugador de la selección española.

Por si todo fuera poco, Alice Campello confesó que no puede hacer planes con su esposo durante los fines de semana, como la mayoría de personas suele hacerlo, debido a los constantes viajes y partidos de Morata, por lo que extraña eso y anhelaría tener, aunque es consciente de que es algo que debe comprender al ser el trabajo del amor de su vida.

“Álvaro viaja muchísimo, no tiene horarios. No puedo organizar nunca nada con él, ningún fin de semana. A veces me gustaría ser como el resto de personas, que puede contar con sábados y domingos con su pareja y es una cosa que no puedo hacer nunca”, añadió.

Álvaro Morata y su familia completa (Foto: Alice Campello / Instagram)

LAS CRÍTICAS DE LA HINCHADA

Al ser un futbolista que ha jugado en los mejores equipos del mundo, es normal que una gran cantidad de hinchas estén detrás de Álvaro Morata durante sus presentaciones en el terreno de juego, lo cual es contraproducente en ocasiones que las cosas le salen mal debido a que una ola de críticas llega de inmediato, no solo para él, sino también para su esposa y hasta para sus hijos, quienes muchas veces han sido increpados por ese motivo.

“A nivel mental es muy complicado. En todos los trabajos tienes momentos buenos y malos. La diferencia es que tienen un mal partido o una mala racha, que es normal, y sales a la calle y tienes miles de personas recordándotelo. Es la parte más dura y más fea, pero luego te acostumbras también y empiezas a entender que no hay que dar importancia a estas cosas”, añadió.