Alicia Machado es una de las figuras más populares de la televisión en Latinoamérica, principalmente gracias a su participación en el certamen de belleza Miss Universo, donde se llevó la corona en 1996.

Y es que la venezolana no solo ha conseguido éxito gracias a su paso por los concursos de belleza, sino también en redes sociales, donde acumula cerca de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Del mismo modo, la celeb de Estados Unidos puede presumir haberse llevado el gran premio de la primera edición de “La casa de los famosos”, el reality de Telemundo donde, además, inició una fugaz relación de Roberto Romano.

Alicia Machado fue la primera ganadora de "La casa de los famosos" (Foto: Alicia Machado / Facebook)

LA MUERTE DEL HERMANO DE ALICIA MACHADO

Si bien la vida de Alicia Machado parece una de triunfos rotundos, esto no es del todo cierto, puesto que esta no ha sido nada sencilla, principalmente por su situación familiar.

La modelo tiene dos hermanos, Arturo y Francisco, además de otros tres, producto del compromiso que tuvo su padre con otra mujer tras separarse de su madre. Uno de estos, sin embargo, falleció producto de la situación que atraviesa el país.

“Mi papá se casa y tengo otros tres hermanos. A uno de ellos lo asesinaron en Venezuela, la delincuencia y la situación tan deplorable en la que está mi país”, comentó.

En conversación con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la celeb de Estados Unidos recordó como su hermano Arturo Jr. fue víctima de la delincuencia, la cual ha tomado varias ciudades de su país natal, debido al poco control del gobierno y la crisis económica.

“Estuvo desaparecido 11 meses y apareció el año pasado. Apareció su cuerpo en una fosa común el 20 de noviembre al año siguiente. Eso ha sido algo bien difícil para todos nosotros, era muy especial para mí”, añadió.

Del mismo modo, la artista de 45 años indicó que se vio obligada a seguir el caso desde el exterior, pues no puede volver a su país.

“Eso ha sido algo bien difícil para nosotros... él era muy especial para mí. Bueno, a mí me mantuvieron un poco alejada del caso por obvias razones porque yo a Venezuela no voy y no pienso ir y me mantuvieron alejada por la misma condición de ser alguien famoso y era poco lo que yo sabía de cómo se estaba llevando el caso”, sentenció.