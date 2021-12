Alicia Machado está dando una vez más que hablar pero no por alguna controversia, un nuevo romance o un sorprendente cambio de look, sino por los preparativos de lo que será la fiesta de 15 años de su única hija, Dinorah Valentina.

Y es que la fiesta de la menor significa un acontecimiento importante para la venezolana, quien recientemente resultó ganadora del reality “La casa de los famosos”, donde recibió $200,000 al ser la más votada por el público.

En una reciente entrevista para “Sale el Sol”, Machado reveló diversos detalles sobre la próxima celebración del onomástico de Dinorah, la hija que tuvo durante su relación con el empresario mexicano Rafael Hernández Linares.

La actriz no duda en compartir en sus redes sociales fotos con su hija Dinorah Valentina (Foto: Alicia Machado / Instagram)

¿CÓMO SERÁ LA FIESTA DE 15 AÑOS DE DINORAH VALENTINA?

De acuerdo a Machado, su hija quiere una fiesta tradicional como cualquier adolescente de su edad, con la única diferencia de que espera tener dos celebraciones.

“Ya estoy preparando la quinceañera, ya me estoy preparando. Ella quiere dos fiestas, quiere que le haga una quinceañera clásica en México porque ella también es mitad mexicana y allá tiene su familia”, expresó Machado.

MANTENDRÁ LAS COSTUMBRES

La fiesta de 15 años de la menor será tradicional y contará con chambelanes, así como también se llevarán a cabo otros rituales. Alicia reveló el lugar donde le gustaría que se realizara la misa de su hija: La Basílica de Guadalupe, esto debido a que es devota de la virgen.

La ex reina de belleza posando con su hija en una de sus salidas (Foto: Alicia Machado / Instagram)

¿AL EVENTO ASISTIRÁ LA PRENSA?

Machado no ha confirmado si la fiesta de Dinorah tendrá como invitados a los medios de comunicación, pues esa decisión escapa de sus manos:

“¿Te imaginas? si ella quiere, yo nunca la obligo a nada cuando ella ha querido a salir a los medios, ella sale. Cuando me dice, mamá, no quiero que me tomes fotos o que comparta lo que hacemos, no lo hago. Porque la famosa soy yo y eso es algo que uno tiene que aprender a respetar de las personas que nos rodean a nosotros”.

Así mismo, señaló que el segundo festejo se realizará en Estados Unidos, puesto que es el otro país donde la pequeña ha vivido gran parte de su vida.