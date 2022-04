La primera temporada de La casa de los famosos por Telemundo dejó muchos polémicos momentos, incluyendo la rivalidad entre la ganadora de la edición Alicia Machado y Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, luego de que esta última, aparentemente, coqueteara con Roberto Romano.

Y es que la discordia surgida durante la convivencia del reality show que terminó meses atrás, en noviembre del 2021, está lejos de terminar, y esto debido a las expresiones de la Miss Universo 1996.

Recientemente, en redes sociales se filtró un audio donde la venezolana critica y llega a insultar a la esposa de Edwin Luna por la supuesta infidelidad con el exjugador de hockey.

ALICIA MACHADO CONTRA KIMBERLY FLORES

La polémica rivalidad inició en el reality de Telemundo, luego de que tanto Machado como Flores tuvieran mucha cercanía con el actor Roberto Romano, y ambas se mostraran interesadas en este.

Esto no fue tolerado por la ex Reina de belleza, quien criticó que Flores es una mujer casada y sus coqueteos, para ella, no son aceptables. Si bien parecía de que la rivalidad quedaría únicamente en el programa, esta acaba de subir un escalón recientemente.

Y es que en el programa “Chisme no like” se difundió un audio en el que la venezolana criticaba duramente a la guatemalteca, pues consideraba que debía darse su lugar como mujer casada.

“No puedes ir por la vida hablando de empoderamiento femenino y colgarle mi**** a otra mujer, hay unas que se lo merecen por p***, porque eres una señora casada y tienes tres hijos de padres distintos y tienes un hombre que te quiere y te cuida y vas y te encamas con un compañero una semana antes de entrar a un show, pues qué pena”, indicó Machado.

Cabe resaltar que, si bien no menciona directamente a Flores, la descripción encaja con la modelo, quien, por su parte, no se ha pronunciado sobre el altercado.