El 15 de noviembre de 2021, Telemundo emitió la gran final de la primera temporada de “La casa de los famosos”, Alicia Machado derrotó a Manelyk González, Cristina Eustace, Kelvin Rentería y Pablo Montero para llevarse el gran premio que ofrecía el reality.

Tras esto, la exreina de belleza se ha visto envuelta en varios momentos con el programa de Telemundo, defendiendo la producción antes las amenazas de boicot, iniciando y luego separándose de Roberto Romano o reviviendo viejas rencillas con figuras igual de polémicas como Laura Bozzo o el polémico audio contra Kimberly Flores.

Debido a esto, no es sorpresa que la exreina de belleza sea voz autorizada para comentar sobre la tercera temporada que la cadena hispana confirmó hace unos días y que incluirá a figuras como Paty Navidad, Aylín Mujica y Arturo Carmona.

Alicia Machado junto a su madre e hija con el premio que ganó en "La casa de los famosos" (Foto: Alicia Machado / Instagram)

ALICIA MACHADO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″

Si bien la cadena hispana en Estados Unidos ya reveló a algunos de sus participantes para la nueva temporada, no ha anunciado a todos, sino que se ha reservado varios nombres, lo cual ha despertado la especulación sobre las identidades de los restantes.

Entre estos rumores se encuentra el de Alicia Machado o Ivonne Montero, quienes volverían como campeonas defensoras para demostrar por qué ganaron las temporadas anteriores.

Ante esto, la modelo venezolana se pronunció en una entrevista con People en Español y explicando su postura ante un posible regreso al programa de Telemundo.

“Por ahora todavía no me han invitado a participar”, dejó en claro la modelo, pero no le cerró las puertas a la posibilidad. “Pero yo siempre voy a estar dispuesta para ‘La casa de los famosos’, siempre voy a estar disponible para este programa tan bonito y tan familiar que me ha cambiado la vida”, explicó.

Con esto, si bien ha descartado que la cadena tenga un interés real, la venezolana ha indicado que no le diría “no” a una propuesta. “Al público creo que le encantaría verme. Ojalá me llamen de nuevo”, añadió.

Alicia Machado ganó la final de “La casa de los famosos”. (Foto: machadooficial / Instagram)

Sobre la identidad de los nuevos participantes de la tercera temporada, la modelo indicó que tiene una lista de nombres de personajes que estaría interesada en ver.

“Me encantaría que participara, no sé, Paulina Rubio de repente, me gustaría ver a un Sebastián Rulli, un Alejandro Fernández, a Cristian Castro… Sería divertido verlos a ellos convivir en un reality show como La casa de los famosos”, comentó.