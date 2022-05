En las últimas semanas, la cantante Ana Bárbara y el compositor José Manuel Figueroa se han enfrascado en una riña por la autoría del tema “Fruta Prohibida”, el éxito interpretado por “la Reina grupera”.

El pleito ha escalado al punto de que el compositor acusó, en una serie de videos de YouTube, a su excompañera de haberle robado la canción, que suma más de seis millones de reproducciones en la plataforma.

Este conflicto fue comentado por Alicia Machado, la expareja del hijo de Joan Sebastian y quien acusó había sufrido violencia por parte de este.

Alicia Machado reveló en “La casa de los famosos” que fue víctima de violencia (Foto: Alicia Machado / Instagram).

ALICIA MACHADO SOBRE ANA BÁRBARA Y JOSÉ MANUEL FIGUEROA

En conversación con el canal “Delarosatv”, la ex Miss Universo calificó a “La reina grupera” como una persona valiente para responder a las acusaciones de Figueroa, pues, si estuviera en su posición, tendría miedo de confrontarlo.

Si bien aseguró que no quisiera referirse a la polémica entre la cantante de “Bandido” y Figueroa, este último es una persona de temer siendo mujer.

“Imagínate tú, de quién estamos hablando. Yo no quiero hablar de eso, la situación en México y la violencia en contra de la mujer está tan fuerte que a mí me da pánico meterme con un hombre así, no vaya a ser que me pase algo”, advirtió.

Además de advertir sobre su expareja, Machado aseguró que la potosina es capaz de escribir aún más éxitos, restándole importancia a la autoría de “Fruta prohibida”.

“Te amo, Ana Bárbara. Eres una ricura, bella, preciosa, talentosa. Ella puede componer 15 canciones mejores que esas”, sentenció.