Desde que participó y ganó el reality “La casa de los famosos”, Alicia Machado ha visto despegar nuevamente su popularidad en los medios de comunicación y en las redes sociales debido a que ha ganado una cantidad importante de fanáticos.

Aunque el éxito le sonría por un lado, no todo es color de rosa para actriz y modelo venezolana, ya que en el aspecto sentimental no anda muy bien, aunque no cierra las posibilidades de volver a abrir su corazón.

La última relación que se conoce de Machado es la que tuvo con Roberto Romano en el reality de Telemundo. Para mala suerte, aquel amor no duró mucho una vez que acabó el programa.

Es por ello que ahora habla sin problema alguno de lo que quiere en un hombre y de las oportunidades que quiere tener pese a que cuenta con una hija de 13 años que siempre será su prioridad.

La venezolana reconoció que quiere iniciar una nueva etapa amorosa en su vida (Foto: Alicia Machado / Instagram)

ALICIA MACHADO Y LAS APLICACIONES PARA CITAS

La exreina de belleza, en una entrevista con La Opinión, aplaudió que las madres solteras, como ella, intenten conseguir algunas citas a través de los aplicativos que existen para celular, pues es una manera de contactar con personas que antes no conocía.

Del mismo modo, ella no tuvo problema en reconocer que le encantan estas aplicaciones y que quiere rehacer su vida en cualquier momento.

“Me parece muy bien y muchas lo dudan bastante. Yo tengo una hija de 13 años y quiero la oportunidad de rehacer mi vida romántica. Me encantan las aplicaciones de citas, en especial chispa, porque puedo encontrarme con compañeros que comparten mis valores y cultura”, indicó

Además, señaló que tiene en claro que debe buscar una pareja porque su hija, tarde o temprano, tendrá una familia y la dejará para tomar su propio camino.

“En estos últimos 13 años mi hija me ha visto en solo dos relaciones y siempre conservando cierta distancia. Sin embargo, tampoco me quiero quedar sola porque sé que ella algún día tendrá su propia familia”, añadió.

¿BUSCA ALGÚN TIPO DE HOMBRE EN ESPECIAL?

Si bien en la entrevista no menciona si busca algún patrón en específico en un hombre, Alicia Machado reveló que no quiere a nadie de su entorno y prefiere conocer a personas con profesiones distintas.

“No me gusta salir con mis colegas y gente del mundo artístico porque son carreras muy absorbentes y me gusta que mi hombre venga de un ambiente diferente, así tenemos algo que nos hace independientes”, añadió.