Alicia Villarreal es una reconocida cantante y compositora del género regional mexicano que brilla con luz propia desde hace más de tres décadas en el escenario. Aunque ha recibido infinidad de halagos por su voz y las letras de sus temas, ella no ha escapado a las críticas, no por su indudable talento, sino por su físico. Si bien, reconoció que hace varios años le afectaba, ahora se cansó de que la critiquen por su peso, por lo que no dudó en responderle a sus detractores. ¿Qué les dijo?

Cabe señalar que la artista mexicana está vigente en la industria musical desde 1992 y a lo largo de su carrera grabó varios álbumes como solista y con el Grupo Límite, con el que empezó en los escenarios. Asimismo, ha ganado en dos ocasiones el Grammy Latino, los Billboard Latin Music Awards, los Premios Lo Nuestro, entre otros.

La artista continúa enamorando a sus miles de seguidores con sus temas y fotografías que sube en sus redes sociales (Foto: Alicia Villarreal / Instagram)

LA TAJANTE RESPUESTA DE ALICIA VILLARREAL A QUIENES LA CRITICAN POR SU PESO

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” contó que en varias ocasiones la gente se ha referido más a su peso que a su carrera, algo que con el paso el tiempo dejó de interesarle, pues sabe que lo más importante es lo que vale como persona.

“Yo ya estoy en una edad en la que, de verdad, ya no me importa eso [mi peso]. Ya me cansé de estar a dieta, ya me cansé de hacer todo tipo de ejercicio. Ya rebaso todo eso. Aunque hoy es más difícil hacerle frente cuando te atacan por las redes sociales”, contó en una entrevista a “Venga la alegría”.

Pero Alicia Villarreal aclaró que las críticas no son de ahora, sino datan de hace varios años cuando eran muy joven, incluso llegaron a los pocos días de haber dado a luz a su hija mayor, en 1999.

“Cuando a mí me tocó, me tocó muy duro. Yo apenas tenía 15 días de que había nacido [su hija Melanie] y entonces era de: ‘Sí, cachetona, ¿otra vez embarazada?’. ¡Pues si todavía sigo en 40 días [de postparto]! Viví una época complicada, difícil, de mucha competencia”, contó.

La artista contestó a la gente que solamente la critica por su aspecto físico. Aquíl uciendo muy sexy un sombrero negro y blusa rosa (Foto: Alicia Villarreal / Instagram)

NO SE HARÁ NINGUNA CIRUGÍA

Ya en noviembre de 2021, Villarreal había sido muy clara en señalar que entre sus prioridades no estaba realizarse una cirugía para moldear su cuerpo, pues estaba conforme con él. Tampoco tenía planes de hacerse algo estético en el rostro.

“La verdad no soy muy dada a ponerme botox o inyectarme cosas, me da un poco de miedo y de temor. No me puedo quitar mis expresiones porque al cantar no puedo estar sin expresión”, señaló en aquella ocasión a “Todo para la mujer”.

Con esto, la artista deja claro que los comentarios malintencionados sobre su cuerpo le tienen sin cuidado y aunque algunos ataques le llegan por redes sociales, lo mejor es no hacer caso para vivir tranquila.

Aunque hace muchos años le afectaban las críticas a su cuerpo, ahora no le interesan (Foto: Alicia Villarreal / Instagram)