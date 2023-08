Era mediados de mayo cuando Alix Aspe concluyó su ciclo de 8 años en Telemundo. Tras esta decisión, la expresentadora de “La mesa caliente” decidió hacer valijas y dejar la estabilidad en Miami para regresar a México tras casi una década fuera. Y aunque muchos esperaban que la esposa de Diego Betanzo se diera un año sabático, TelevisaUnivison decidió ofrecerle una propuesta laboral que no dudó en aceptar.

La vida de Alix Aspe ha dado muchos giros en estos últimos meses. Tras su salida del programa que conducía en territorio norteamericano, la periodista de 32 años decidió mudarse y retornar con todas sus cosas a México. Fue un regreso tan esperado como nostálgico, pues jamás pensó que regresaría a su tierra natal luego de dejar la conducción de “La mesa caliente” .

La conductora mexicana de 32 años es parte de "Despierta" (Foto: Alix Aspe / Facebook)

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, puesto que la mexicana de 32 años empezará a tejer otra historia de éxito en un programa de televisión, pero esta vez en el país que la vio nacer: hablamos de “Despierta”, programa de TelevisaUnivision.

“DESPIERTA”, EL NUEVO PROGRAMA DE ALIX ASPE TRAS DEJAR TELEMUNDO

La también esposa de Diego Betanzo se unió este lunes como el gran jale bomba de espectáculos del matinal “Despierta”, el cual es transmitido de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Las Estrellas, la cadena más importante de México.

Como era de suponer, la emoción desbordó a Aspe, quien no dudó en confesar a “People en Español” que trabajar en TelevisaUnivison era un sueño que ansiaba cumplir desde muy niña. “Estoy superemocionada de esta nueva etapa. Siempre había sido un sueño regresar a mi país y trabajar en Televisa, un canal que crecí viendo desde niña”, indica la presentadora que está a nada de festejar los 200 mil seguidores en Instagram.

La conductora Alix Aspe dejó Estados Unidos y regresó a México para conducir "Despierta" (Foto: Alix Aspe / Instagram)

Vale decir que el programa de “Despierta” es uno de los más sintonizados por todo México, y ahora con la incorporación de Alix Aspe, se supo que la duración se extenderá una hora más gracias a la inclusión de más segmentos.

“Estoy feliz de formar parte del equipo de N+ y de Despierta en esta nueva faceta del programa y lista para acompañarlos todas las mañanas y traerles lo mejor del mundo del espectáculo”, señaló la influencer fitness al citado medio.

ALIX ASPE Y EL MOTIVO POR EL QUE SE FUE DE TELEMUNDO

Tras casi 10 años de relación, Alix Aspe comentó en mayo pasado que su contrato laboral con Telemundo llegaba a su fin. Si bien no precisó las razones de su marcha, sí se dio tiempo para agradecer a todos en la cadena estadounidense. “Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La mesa Caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por lo que viene”, comentó en su momento por redes sociales.

La conductora mexicana fue parte de "La mesa caliente" y otros proyectos de Telemundo (Foto: Alix Aspe / Instagram)

Sobre sus compañeros, dejó en claro que se llevaba los mejores recuerdos, pues llegó a conocer personas exitosas y profesionales sumamente ejemplares. “Después de ocho años en Telemundo, valoro cada experiencia y todo el aprendizaje. A todos mis compañeros, que ahora son mis amigos y han hecho de este camino algo maravilloso, a Gigi (Giselle Blondet), a Vero (Verónica Bastos) y Myrka (Dellanos), gracias por ser el mejor ejemplo; las amo con toda mi alma”, agregó como muestra de afecto hacia sus ahora excompañeras.

