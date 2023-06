¡Nuevos aires fuera de Miami! Alix Aspe, la exconductora de “La mesa caliente”, decidió hacer sus maletas y regresar a México tras abandonar el programa de Telemundo a inicios de mayo de este año. De esta manera, la joven de 32 años pone punto final a su estancia en tierras estadounidenses luego de un exitoso paso de casi una década por la cadena hispana.

Tras salir intempestivamente de “La mesa caliente”, la mexicana Alix Aspe decidió hacer sus valijas y regresar a su natal México junto a su pareja Diego Betanzo, con quien se casó a inicios de abril de este año.

Eso sí, la ahora exfigura de Telemundo no dudó en publicar diversas fotografías para decirle adiós a Miami y notificar a sus más de 185 mil seguidores su mudanza a tierras aztecas. ¿Quieres ver más de su mudanza? Aquí en Mag te lo contamos.

LA DESPEDIDA DE ALIX ASPE DE MIAMI

A través de varias imágenes compartidas en Instagram, la nacida en Ciudad de México se despidió de Miami, la ciudad que la albergó durante varios años, para iniciar una nueva etapa de regreso a su natal México.

En la primera postal aparece Alix junto a su esposo, montados en un auto de mudanza donde trasladarán todas sus pertenencias de Estados Unidos hacia México.

Alix Aspe junto a su esposo dentro del camión de mudanza que llevará sus pertenencias a México (Foto: Alix Aspe / Instagram)

“Mi lugar más feliz. Nos vemos pronto Miami, has sido bueno conmigo”, puntualizó la presentadora mexicana mientras acompañaba las fotos de su esposo en la playa con varios amigos y en la residencia que ya abandonaron.

La exconductora de Telemundo se despidió de Miami con una emotiva galería repleta de sus fotografías (Foto: Alix Aspe / Instagram)

Hasta la fecha, la galería cuenta con más de 8 mil likes y ha generado un sinfín de reacciones por parte de sus fanáticos. Muchos de ellos esperan que siga su camino y opte por estar ligada al mundo de la televisión.“Telemundo se pierde una gran locutora”, “Muchos éxitos Ali”, “Suerte en esta nueva etapa”, son algunos de mensajes dentro de la caja de comentarios de la publicación de Aspe.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE SU SALIDA DE TELEMUNDO?

Cómo bien recordamos, semanas atrás Aspe comunicó a todos que su acuerdo con Telemundo había llegado a su fin, y aunque no precisó los detalles exactos de su marcha, señaló que no llegó a los acuerdos necesarios para la renovación de contrato.

“Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La mesa Caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por lo que viene”, reveló Alix hace algún tiempo.

Alix Aspe de amarillo, cuando formaba parte de "La mesa caliente" (Foto: Alix Aspe / Instagram)

Además, agradeció a Telemundo y reveló que la experiencia obtenida en el programa fue lo que más satisfacción le dio durante estos 8 años.

“Tengo más ganas hoy que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan, ciclos comienzan, y después de 8 años en Telemundo valoro cada experiencia, cada aprendizaje y más que nada a todos mis compañeras y compañeros que ahora son mis amigos y han hecho de mi camino algo maravilloso”, añadió en su Instagram personal.