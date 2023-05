Desde su ingreso a “La mesa caliente” en febrero del 2022, Alix Aspe se convirtió en una de las figuras más populares de Telemundo, destacando en más de una publicación de redes sociales de la cadena hispana en Estados Unidos.

Sin embargo, luego de más de un año en el programa, la celeb de Estados Unidos confirmó su salida tras no llegar a un acuerdo con NBCUniversal para la extensión de su vínculo.

Como era de esperarse, la salida de la conductora de 32 años crea un ambiente de incertidumbre en el programa de conducido por Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Giselle Blondet, el cual se encuentra buscando un reemplazo para la periodista mexicana.

La periodista Alix Aspe dejó la conducción de "La Mesa Caliente" de Telemundo (Foto: Alix Aspe / Instagram)

ALIX ASPE REGRESA A MÉXICO

Tras la confirmación de su salida, muchos rumores sobre el futuro de la comunicadora tomaron las redes sociales, incluyendo un posible reencuentro con Adamari López y Chiquibaby en Univision, todas estas exconductoras de Telemundo que han salido en los últimos años.

Sin embargo, sería la propia Alix quien en sus redes sociales “descartó” el rumor al revelar detalles de su futuro profesional.

“Acompáñenme a arreglarme para sacarme la foto del pasaporte”, comentó en un video que compartió en sus redes sociales, donde cuenta con más de 183 mil seguidores.

Mientras realizaba un tutorial para conseguir un gran make up, la mexicana reveló que regresaría a su país natal para vivir con su familia tras su experiencia en la televisión norteamericana.

“¿Qué pasaporte me voy a sacar?, Pues el mexicano. Me lo estoy sacando porque me venció y porque me voy a ir a vivir a México unos meses”, agregó.

Cabe destacar que la mexicana tiene 9 años lejos de casa, por lo que volver luego de su gran experiencia en la televisión internacional le va a permitir reconectar con su familia y amigos.

“Es un buen momento para volver. A veces nos pasa, que se nos olvidan las cosas importantes de la vida. Y lo más importante para mí en este proceso es estar con la gente que amo. Cuando uno está pasando por procesos de cambio, lo mejor es estar con tu familia y la gente que te quiere”

La conductora, ganadora de un premio Emmy por su cobertura del papa Francisco a Estados Unidos y Cuba, resaltó que el viaje es “emocionante, pero raro”, pero admitió que está “abrazando todos los cambios que vienen”, debido al consejo de su psicóloga.

“Aprendizaje del día de hoy: ‘Confiemos en las decisiones del alma’, porque allá arriba hay alguien que tiene un mejor plan”, sentenció.

LA SALIDA DE ALIX ASPE DE TELEMUNDO

Debido a los cambios que se realizan constantemente en la cadena hispana, muchos seguidores pensaron que la comunicadora había sido separada, sin embargo, esta reveló en sus redes sociales los verdaderos motivos de su salida.

“Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en ‘La mesa caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo”, señaló en un video.

Si bien tenía ocho años en Telemundo, la conductora mexicana había cumplido un año al frente de “La mesa caliente” el pasado febrero, donde compartió con figuras como Giselle Blondet, Verónica Bastos y Myrka Dellanos.

“Estoy bien, estoy segura y muy ilusionada por todo lo que viene; con más ganas que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan y ciclos comienzan”, sentenció.