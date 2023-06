Luego de más de un año al frente de “La mesa caliente” y casi 10 en la cadena hispana, la periodista y presentadora Alix Aspe sorprendió a sus seguidores y compañeros al confirmar su salida definitiva de Telemundo tras no llegar a un acuerdo con NBCUniversal para la extensión de su vínculo.

Mientras que nombres como Madison Anderson, Dania Méndez o Ana Jurka saltaron como posibles reemplazos de la celeb de Estados Unidos, esta reveló en sus redes sociales que regresaría a México durante una temporada, además de asegurar que se siente ”bien y muy ilusionada”.

La salida de la presentadora mexicana de 32 años dio pie a diversas teorías, incluyendo su incorporación a Univision con otras exfiguras de Telemundo o que esta habría pedido más dinero para renovar.

La conductora mexicana fue parte de "La mesa caliente" y otros proyectos de Telemundo (Foto: Alix Aspe / Instagram)

EL FUTURO DE ALIX ASPE TRAS SALIR DE TELEMUNDO

La periodista mexicana conversó con el conductor venezolano Rodner Figueroa, presentador del podcast “Cara a cara con Rodner”, revelando varios detalles de su experiencia en la cadena hispana y de su reciente salida.

“Yo, que he estado en tu situación en un par de ocasiones en las que me he quedado sin trabajo en la televisión, te puedo decir que es lo mejor que a veces te puede pasar”, indicó Alix al conductor.

Como se recuerda, en 2022, Figueroa fue separado de Telemundo luego de 5 años al frente de “Al rojo vivo”. Previamente, el presentador había sido separado de Univision por comentarios racistas contra la entonces primera dama estadounidense, Michelle Obama.

“Ha sido uno de los procesos más enriquecedores de mi vida por muchas razones. Uno, porque me estoy dando cuenta de todo lo que soy capaz de hacer. Me estoy dando cuenta de todas las puertas que se pueden abrir y estoy aprendiendo de una cosa maravillosa que se llama las decisiones del alma”, añadió Aspe.

Pese a su salida de Telemundo, la mexicana se mostró positiva y reveló que planeaba regresar a su país natal para reconectar y compartir con su familia.

“Hay veces que la vida se acomoda de cierta manera, que no es la que planeabas, porque nosotros planeamos algo y de repente vuelta en U por todos lados y así tiene que ser”, expresó.

La periodista perteneció ocho años a la cadena Telemundo (Foto: Alix Aspe / Instagram)

¿ALIX QUISPE PIDIÓ MÁS DINERO A TELEMUNDO?

Durante su anuncio, la periodista indicó que luego de fracasar las negociaciones para su renovación, había decidido salir de la cadena hispana en Estados Unidos, una vez que su contrato haya finalizado.

Esto llevó a que muchos de sus seguidores especulen con que esta le había pedido más dinero a Telemundo para su renovación, algo que la televisora no aceptó y al no poder seguir avanzando, esta terminó por alejarse, una teoría a la que la presentadora restó importancia

“La gente puede opinar y puede decir, pero yo hoy estoy haciendo que esa decisión sea la mejor de mi vida, porque voy a poner a mi familia primero, porque voy a encontrar un balance, porque voy a saber quién soy, cuál es mi identidad, cuál es mi valor, sin tener que depender de una empresa maravillosa o una posición superprivilegiada como la que yo tenía”, sentenció.

EL ANUNCIO DE TELEMUNDO SOBRE LA SALIDA DE ALIX QUISPE

Además de la conductora mexicana, la cadena hispana también hizo oficial la salida de su figura, enviando un comunicado donde destacó su paso por la programación de diferentes productos.

“Alix Aspe ha decidido dejar su posición como copresentadora del show de las tardes de Telemundo, ‘La Mesa Caliente’. Alix ha tenido varios roles durante su tiempo en Telemundo, incluyendo su labor como presentadora del programa digital ‘LatinX Now’ y varios especiales de alfombra roja, siempre conectando con los televidentes con su energética y carismática personalidad. Le agradecemos sus contribuciones a la empresa y le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, indicaron en un pronunciamiento en mayo del 2023.

